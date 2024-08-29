【ＦＯＣＵＳ】堅定信仰急需創新高，大客遭狙擊拖累老黃？

【ＦＯＣＵＳ】如果近百年前提出「擦鞋童理論（ｓｈｏｅｓｈｉｎｅ ｂｏｙ

ｔｈｅｏｒｙ）」的Ｊｏｓｅｐｈ Ｐ﹒ Ｋｅｎｎｅｄｙ（甘迺迪總統之父），看到周三

（２８日）傍晚雲集曼哈頓酒吧等待英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）財報的狂迷，會否押注「ＡＩ股王

」見頂？業績報喜兼附贈回購的英偉達，盤後股價慘挫近７％，加上大客戶之一、遭空頭

Ｈｉｎｄｅｎｂｕｒｇ Ｒｅｓｅａｒｃｈ狙擊的超微電腦（Ｓｕｐｅｒｍｉｃｒｏ

Ｃｏｍｐｕｔｅｒ），隔夜股價暴瀉１９％（盤後再跌７％），英偉達股價能否盡快再刷新高，

對堅定ＡＩ信仰至關重要。



＊第三季營收指引「未足夠好」＊



被稱為「地球上最重要股票」的英偉達揭盅截至７月２８日的第二季季報，營收、淨利雙雙

再創紀錄－－前者錄３００﹒４億美元（預期：２８８﹒６億美元），按年增１２２％；後者錄

１６５﹒９億美元，按年增１６８％。不過，強勁表現未阻盤後股價跳水，原因之一或是第三季

業績指引「夠好、卻未足夠好」－－營收料３２５億美元（正負２％），雖高於市場平均預期的

３１９億美元，但就低於賣方最樂觀的３７９億美元的預測。

原因之二，則是第二季的毛利率（７５﹒７％）、淨利潤率（５５％）雙雙較一季度的峰值

下跌，盡管公司解釋，此主要是由於低收益的Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ材料存貨撥備，以及數據中心

新產品組合增加，但此無疑加深了市場對下一代Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ晶片推出進度及營收貢獻的

疑慮，尤其是英偉達僅籠統稱，預期Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ第四季可貢獻「數十億美元」營收。



＊應收帳款續升，欠賬者引猜測＊



或許是為了回應投資者有關公司客戶「過度集中」的關切，英偉達今次破天荒公布前五大直

接客戶，第二季的營收貢獻佔比分別為１４％、１１％、１１％、１０％、小於１０％；相比第

一大直接客戶去年二季度貢獻營收１７％，公司似有意暗示對單一客戶的依賴有所下降。

值得留意的是，英偉達的應收帳款，從一季度的１２３﹒６億美元，升至二季度的

１４１﹒３億美元，其中佔比最大的客戶，由一季度的佔總數１６％升至二季度的佔總數２３％

，換言之，欠賬的雪球愈滾愈大－－到底是誰？



＊超微遭指存明顯會計危險信號＊



無獨有偶，Ｈｉｎｄｅｎｂｕｒｇ Ｒｅｓｅａｒｃｈ在英偉達財報揭盅前一天，將矛頭對

準其客戶之一、有「ＡＩ妖股」之稱的超微電腦，指其存在「明顯的會計危險信號、未披露的關

聯方交易」等，超微隨後於周三宣布無法在周五（３０日）前按時繳交２０２４會計年度１０－

Ｋ年報。

盡管華爾街認為，Ｈｉｎｄｅｎｂｕｒｇ報告的指控「很難核實」且缺乏細節，但超微隔夜

股價仍收跌１９％。在此之前，其股價於開年伊始一度飆升逾三倍，最新較３月高位回吐逾六成

。

作為ＡＩ服務器製造商，超微的模式是從英偉達買入晶片，然後為客戶訂製高效能的端對端

系統。而公司創始人梁見後同為台灣人，跟黃仁勛交情匪淺。超微遭狙擊，會否拖累老黃？故事

顯然還沒結束。

