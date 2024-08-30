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AH股新聞

30/08/2024 11:23

《外資精點》花旗：長城汽車次季純利符預期，維持買入評級

　　《經濟通通訊社３０日專訊》花旗發表研報指，長城汽車（０２３３３）
（滬：６０１６３３）第二季純利按年增２﹒２４倍至３８﹒５億元（人民幣．下同），符合預
期。上半年自由現金流和資產負債表表現理想，在成本下降、出口增長和內銷結構改善，預計第
三季毛利率將繼續按季改善。報告維持「買入」評級，Ｈ股目標價１７﹒５港元。
　　報告指，第二季經營現金流錄流入１２０億元表現強勁，自由現金流達８７億元；截至今年
６月底，淨現金有２５５億元，分別較今年３月底的１４５億元和去年底的１６３億元有所改善

　　展望第三季，花旗預計８月長城汽車出口量將達到４萬輛，第三季出口規模在１２萬左右，
毛利率保持穩定勢頭；認為上半年開展的成本削減工作將於第三季明顯見效，並有助毛利率進一
步改善。報告又相信，長城旗下的坦克ＳＵＶ銷量改善將能助提高國內市場毛利率，又預計第三
季ＳＧ＆Ａ（銷售及行政支出）和研發開支金額將與第二季相約。（ａｃ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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