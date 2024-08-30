《外資精點》花旗：長城汽車次季純利符預期，維持買入評級

《經濟通通訊社３０日專訊》花旗發表研報指，長城汽車（０２３３３）

（滬：６０１６３３）第二季純利按年增２﹒２４倍至３８﹒５億元（人民幣．下同），符合預

期。上半年自由現金流和資產負債表表現理想，在成本下降、出口增長和內銷結構改善，預計第

三季毛利率將繼續按季改善。報告維持「買入」評級，Ｈ股目標價１７﹒５港元。

報告指，第二季經營現金流錄流入１２０億元表現強勁，自由現金流達８７億元；截至今年

６月底，淨現金有２５５億元，分別較今年３月底的１４５億元和去年底的１６３億元有所改善

。

展望第三季，花旗預計８月長城汽車出口量將達到４萬輛，第三季出口規模在１２萬左右，

毛利率保持穩定勢頭；認為上半年開展的成本削減工作將於第三季明顯見效，並有助毛利率進一

步改善。報告又相信，長城旗下的坦克ＳＵＶ銷量改善將能助提高國內市場毛利率，又預計第三

季ＳＧ＆Ａ（銷售及行政支出）和研發開支金額將與第二季相約。（ａｃ）



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