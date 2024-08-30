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AH股新聞

30/08/2024 08:15

國壽中期純利增５﹒９％首派中期息２０分，新業務價值增１９％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）公布中期截至
２０２４年６月止中期業績，錄得淨利潤３８２﹒７８億（人民幣．下同），較去年同比增長
５﹒９％。每股盈利１﹒３５元。公司首次建議派中期息，中期息每１０股派２元即每股０﹒２
元。
　　期內公司錄得收入２３４２﹒３５億元，增加２５﹒７％。總保費４８９５﹒６６億元，創
史上同期最好，增加４﹒１％。新業務價值３２２﹒６２億元，按年增１８﹒６％；內含價值逾
１﹒４萬億元，按年增１１﹒４％。
　　各項收入中，壽險業務總保費４０４６﹒４５億元，增４﹒１％；健康險業務總保費
７７４﹒２３億元，增６％；意外險業務總保費７４﹒９８億元，下跌１１﹒８％。期內，淨投
資收益９２４﹒１３億元，增２％；淨投資收益率３﹒０３％，下降２８個基點；總投資收益率
３﹒５９％，按年增０﹒２６個百分點
　　截至６月底，核心償付能力充足率１５１﹒９％，較去年底跌６﹒２９個百分點，受準備金
評估利率曲線向下、資本補充債券贖回、股息分配等因素影響。（ｅｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告　

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