國壽中期純利增５﹒９％首派中期息２０分，新業務價值增１９％

《經濟通通訊社２９日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）公布中期截至

２０２４年６月止中期業績，錄得淨利潤３８２﹒７８億（人民幣．下同），較去年同比增長

５﹒９％。每股盈利１﹒３５元。公司首次建議派中期息，中期息每１０股派２元即每股０﹒２

元。

期內公司錄得收入２３４２﹒３５億元，增加２５﹒７％。總保費４８９５﹒６６億元，創

史上同期最好，增加４﹒１％。新業務價值３２２﹒６２億元，按年增１８﹒６％；內含價值逾

１﹒４萬億元，按年增１１﹒４％。

各項收入中，壽險業務總保費４０４６﹒４５億元，增４﹒１％；健康險業務總保費

７７４﹒２３億元，增６％；意外險業務總保費７４﹒９８億元，下跌１１﹒８％。期內，淨投

資收益９２４﹒１３億元，增２％；淨投資收益率３﹒０３％，下降２８個基點；總投資收益率

３﹒５９％，按年增０﹒２６個百分點

截至６月底，核心償付能力充足率１５１﹒９％，較去年底跌６﹒２９個百分點，受準備金

評估利率曲線向下、資本補充債券贖回、股息分配等因素影響。（ｅｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

