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30/08/2024 08:44

《神州民企》山東墨龍（０５６８）中期虧轉盈近２億人幣，不派息

　　《經濟通通訊社３０日專訊》山東墨龍（００５６８）（深：００２４９０）公布，截至６
月３０日止中期純利１﹒７億元（人民幣．下同），而去年同期淨虧損１﹒５９億元；每股盈利
２１﹒３２分，不派中期息。
　　該集團指，營業總收入６﹒０５億元，跌２４﹒３％；營業利潤１﹒６６億元，而去年同期
營業虧損１﹒６４億元。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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