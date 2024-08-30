《神州民企》山東墨龍（０５６８）中期虧轉盈近２億人幣，不派息

《經濟通通訊社３０日專訊》山東墨龍（００５６８）（深：００２４９０）公布，截至６

月３０日止中期純利１﹒７億元（人民幣．下同），而去年同期淨虧損１﹒５９億元；每股盈利

２１﹒３２分，不派中期息。

該集團指，營業總收入６﹒０５億元，跌２４﹒３％；營業利潤１﹒６６億元，而去年同期

營業虧損１﹒６４億元。（ｗｈ）



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