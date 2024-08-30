《神州民企》大眾公用（０１６３５）中期純利跌７４％，不派息

《經濟通通訊社３０日專訊》大眾公用（０１６３５）（滬：６００６３５）公布，截至６
月３０日止中期純利１﹒２２億元（人民幣．下同），按年跌７４﹒４％，每股盈利４分，不派
中期息。
期內收益３６﹒６１億元，升２﹒９％；毛利６﹒２２億元，升３％；除稅前溢利３﹒２７
億元，跌４９﹒１％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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30/08/2024 08:46
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