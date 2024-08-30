《國企紅籌》華虹（０１３４７）中期純利大跌８３％，不派息

《經濟通通訊社３０日專訊》華虹（０１３４７）（滬：６８８３４７）公布，截至６月

３０日止中期純利３８４９﹒１萬元（美元．下同），按年跌８３﹒３％，每股盈利２﹒２美仙

，不派中期息。

期內銷售收入９﹒３９億元，跌２５﹒６％；毛利７９６９﹒５萬元，跌７８﹒９％。

（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

