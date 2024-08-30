  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

30/08/2024 16:32

《駐京專電》商務部：服貿會９月１２至１６日在北京舉辦

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》商務部部長助理唐文弘在國新辦發布會表
示，今年服貿會將於９月１２至１６日在北京舉辦，主題為「全球服務、互惠共享」，前，
４２０多家世界５００強和行業龍頭企業確認線下參展，３７個地方交易團、中央企業交易團、
中央金融交易團全部組建，將全方位促進精准對接，有望達成更多務實成果。
　　北京市副市長司馬紅表示，全球服務貿易峰會，這是服貿會的「重頭戲」，將在９月１２日
上午舉辦，將邀請黨和國家領導人、外國政要、國際組織負責人出席，圍繞全球服務貿易前沿問
題和發展新趨勢開展研討，凝聚全球服務合作共識，共促服務經濟繁榮發展。
　　此外，綜合展設在國家會議中心，設置成就展、國別展、省區市及港澳台展、主題專區，重
點展示服務貿易發展新成就、新趨勢。專題展設在首鋼園區，繼續設置電信、計算機和信息服務
，金融服務，文旅服務等９個專題，圍繞培育發展新質生產力，發揮集群化、鏈條化辦展優勢，
整合服務貿易優質資源，集中展示服務貿易數字化、智能化、綠色化發展最新成果、最新技術及
應用，打造全球服務貿易領域的「首秀場」。

【你點睇】教育局最新初中教材提出應堅拒婚前性行為，你認為教材內容是否不合時宜？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰30/08/2024 16:33  《中國監管》市監總局：阿里巴巴三年整改取得良好成效

下一篇新聞︰30/08/2024 16:24  【提振內房】人行：二季度末房地產開發貸款餘額同比增２﹒８％

其他AH股新聞
More

30/08/2024 16:10  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

30/08/2024 16:10  《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 工銀亞洲3個月4.38厘優惠下架，大新逆市加息

29/08/2024 19:16

貨幣攻略

報復戰背後，黎巴嫩之殤

28/08/2024 16:03

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金