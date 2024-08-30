《駐京專電》商務部：服貿會９月１２至１６日在北京舉辦

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》商務部部長助理唐文弘在國新辦發布會表

示，今年服貿會將於９月１２至１６日在北京舉辦，主題為「全球服務、互惠共享」，前，

４２０多家世界５００強和行業龍頭企業確認線下參展，３７個地方交易團、中央企業交易團、

中央金融交易團全部組建，將全方位促進精准對接，有望達成更多務實成果。

北京市副市長司馬紅表示，全球服務貿易峰會，這是服貿會的「重頭戲」，將在９月１２日

上午舉辦，將邀請黨和國家領導人、外國政要、國際組織負責人出席，圍繞全球服務貿易前沿問

題和發展新趨勢開展研討，凝聚全球服務合作共識，共促服務經濟繁榮發展。

此外，綜合展設在國家會議中心，設置成就展、國別展、省區市及港澳台展、主題專區，重

點展示服務貿易發展新成就、新趨勢。專題展設在首鋼園區，繼續設置電信、計算機和信息服務

，金融服務，文旅服務等９個專題，圍繞培育發展新質生產力，發揮集群化、鏈條化辦展優勢，

整合服務貿易優質資源，集中展示服務貿易數字化、智能化、綠色化發展最新成果、最新技術及

應用，打造全球服務貿易領域的「首秀場」。

