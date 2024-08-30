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30/08/2024 09:02

《駐京專電》何立峰晤橋水基金創始人達利歐：冀推動美企深化合作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中央財辦主任何立峰２９日下午在ＬＰ１
京會見橋水基金創始人達利歐。據《新華社》報道，何立峰表示，中國正在進一步全面深化改革
、推進中國式現代化，今年以來經濟延續回升向好態勢，高質量發展扎實推進。希望達利歐先生
繼續發揮橋樑作用，推動美國企業把握機遇，深化對華互利合作。
　　達利歐表示，對中國經濟和未來發展充滿信心，願為促進美中友好合作作出新的貢獻。

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