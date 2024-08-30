《駐京專電》發改委：明年起逐步實現市場准入效能評估全覆蓋

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國新辦就《中共中央辦公廳 國務院辦公

廳關於完善市場准入制度的意見》舉行發布會，國家發改委體改司司長王善成表示，下一步將根

據《意見》的部署要求，全面開展市場准入效能評估工作。時間安排上，今年進一步擴大評估範

圍，明年起逐步實現市場准入效能評估全覆蓋，常態化開展效能評估工作。評估指標上，指標體

系將考慮由「全國通用指標＋地方特色指標」構成，全國通用指標由國家發改委統一制定發布，

地方特色指標由各地根據實際設置，適當體現地方特色，鼓勵基層改革創新。

評估結果上，嚴格落實有關要求，評估結果主要為各地市場准入制度建設工作提供參考，評

估工作明確不搞排名，杜絕給地方、基層增加負擔。通過開展效能評估，全面反映和科學評價各

地市場准入環境，推動市場准入制度各項要求扎實落地，不斷提升政府准入管理規范化、科學化

水平。

王善成表示，下一步，將優化市場准入流程管理。進一步簡化准入程序，優化准入審批流程

，對涉及審批條件較多影響准入的，通過試點簡化審批條件。《意見》要求抓好已部署的放寬市

場准入特別措施落地實施，做好政策評估和經驗推廣。近期已開展海南、深圳等特別措施的評估

督導，對一些成熟的、可複制可推廣的試點經驗、措施，在更大範圍推廣應用。

