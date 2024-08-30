《中國要聞》瑞銀證券副董事長胡知鷙將任瑞銀集團中國區總裁

《經濟通通訊社３０日專訊》瑞銀集團宣布，瑞銀證券副董事長、瑞銀全球投資銀行部中國

區主席胡知鷙將於９月１６日出任瑞銀集團中國區總裁；現任總裁錢于軍，由於家庭原因將卸任

。

瑞銀稱，胡知鷙將全面負責領導和推進瑞銀在華的戰略布局與業務發展。作為瑞銀合併瑞信

的後續安排，曾任瑞信中國區副主席的胡知鷙，已從７月１１日起擔任瑞銀證券的副董事長。瑞

銀證券此前沒有副董事長一職，此次為胡知鷙新設。

瑞信表示，未來，錢于軍將擔任集團內其他職務，並繼續參與集團收購瑞信後中國業務整合

相關的多個戰略性項目。錢于軍是２０２２年７月１日起擔任瑞銀集團中國區總裁的，他

２０１５年６月回歸瑞銀時也曾短暫擔任過該職。

胡知鷙為前中共中央總書記胡耀邦的孫女，父親胡德平是中共中央統戰部前副部長、全國工

商聯黨組書記。她畢業於英國劍橋大學文學專業，２００１年加盟瑞信，曾出任瑞信中國投資銀

行業務主管、瑞信中國區副主席、瑞信中國區首席執行官、瑞信證券（中國）有限公司董事長。

瑞銀表示，作為中國區總裁，胡知鷙將領導瑞銀在華管理團隊從多層面推動瑞銀中國業務的

發展，還將保持與監管機構的密切、有效溝通，為瑞銀在華的長期穩健發展提供助力。過去一年

多以來，胡知鷙深入參與了瑞銀與瑞信中國區的整合工作，推動中國業務平台的整合與發展。

（ｌｃ）

