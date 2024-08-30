【大國博弈】沙利文：確保拜登政府任期結束時中美關係都保持穩定

《經濟通通訊社３０日專訊》美國白宮國家安全顧問沙利文２９日結束訪華行程前在北京召

開記者會。他確認，美國總統拜登與中國國家主席習近平將在這幾周內舉行通話會議，美國印太

司令部與中國人民解放軍南部戰區近期也將會舉行指揮官的電話會議。

沙利文稱，當前的他和中央外辦主任王毅的核心任務是全面負責任地管控好中美關係，以確

保雙方之間的競爭不會變成衝突和對抗，也可以使得直到拜登政府本屆任期結束時中美關係都保

持穩定。雖然中美之間存在分歧，但雙方會朝這個方向努力。具體來說，美國正尋求在禁毒以及

減少毒品流入美國等領域取得進一步進展。雙方也將尋求深化兩國軍事交流，以便將成果傳遞給

拜登總統的繼任者。

沙利文特別提到本次戰略溝通的一大成果是雙方同意適時舉行兩軍戰區領導視頻通話，並稱

能夠有機會同中央軍委副主席張又俠舉行會見「意義重大」。他表示，未來的幾個月將同中方共

同處理好台海、南海、烏克蘭等方面問題。



＊中方在中美關係中劃出的四條紅線＊



中國外交部總結王毅與沙利文舉行的新一輪戰略溝通，雙方前後談了６輪，１１個多小時，

討論了中美關係、敏感問題以及重大國際和地區熱點問題。台灣、民主人權、道路制度、發展權

利是中方在中美關係中劃出的四條紅線。中方重點就這些問題表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提

出嚴肅要求。

外交部北美大洋洲司司長楊濤表示，此次戰略溝通中雙方達成了一些具體共識，包括：保持

高層交往和各層級溝通，繼續開展禁毒、執法、非法移民遣返、應對氣候變化等領域合作，適時

舉行兩軍戰區領導視頻通話、第二輪中美人工智能政府間對話等機制性安排，繼續就中東、烏克

蘭、朝鮮半島等國際地區熱點問題保持溝通。這些新成果將有利於雙方一道朝著「舊金山願景」

排除干擾、克服障礙，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展。（ｌｃ）

