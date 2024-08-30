《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行將堅持支持性貨幣政策立場

《經濟通通訊３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



全力抓好改革任務的組織實施

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國家主席習近平２９日上午主持召開中央全面深化改革委員會第六次會議並發表重要講話稱，進

一步全面深化改革是在新時代以來全面深化改革基礎上推進的，具備堅實基礎和有利條件。要運

用好已有的改革成果和重要經驗，解放思想、實事求是、與時俱進、求真務實，充分調動各方面

積極性，全力抓好改革任務的組織實施。



十年來能源領域固定資產投資累計約３９萬億元

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國家能源局副局長萬勁松２９日表示，十年來，能源領域固定資產投資累計約３９萬億元人民幣

，每年平均近４萬億元人民幣，一次能源的生產能力增長３５％，有力支撐經濟社會平穩健康發

展。



何立峰會見橋水基金創始人達利歐

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中央財辦主任何立峰２９日下午在京會見橋水基金創始人達利歐。何立峰表示，中國正在進一步

全面深化改革、推進中國式現代化，今年以來經濟延續回升向好態勢，高質量發展扎實推進。希

望達利歐先生繼續發揮橋梁作用，推動美國企業把握機遇，深化對華互利合作。





《上海證券報》



習近平會見美國總統國家安全事務助理沙利文

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國家主席習近平２９日下午在北京人民大會堂會見美國總統國家安全事務助理沙利文。習近平指

出，面對變亂交織的國際形勢，各國需要團結協作，而不是分裂對抗；人民希望開放進步，而不

是封閉倒退。中美作為兩個大國，應該對歷史、對人民、對世界負責，成為世界和平的穩定源和

共同發展的推進器。



對外開放跑出「加速度」，自貿「朋友圈」越來越大

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中國擴大高水平對外開放不停步。日前召開的國常會審議通過了《關於以高水平開放推動服務貿

易高質量發展的意見》和《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（２０２４年版）》。受訪

專家表示，上述舉措有望於近期發布，釋放更多開放紅利。



上海股交中心：全力建設好上海專精特新專板

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新修訂的《上海市推進國際金融中心建設條例》明確，上海市支持區域性股權市場發展，深化掛

牌轉讓和登記托管業務，建設專精特新專板，開展私募股權和創業投資份額轉讓、認股權綜合服

務等業務。鼓勵區人民政府對在區域性股權市場掛牌的中小企業給予政策支持。





《證券時報》



習近平會見美國總統國家安全事務助理沙利文

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國家主席習近平２９日下午在北京人民大會堂會見美國總統國家安全事務助理沙利文。習近平指

出，面對變亂交織的國際形勢，各國需要團結協作，而不是分裂對抗；人民希望開放進步，而不

是封閉倒退。中美作為兩個大國，應該對歷史、對人民、對世界負責，成為世界和平的穩定源和

共同發展的推進器。



比亞迪深汕園區發起萬人招工

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近日，比亞迪發布了「萬人招工」的招聘信息，在深汕比亞迪汽車工業園集中招聘萬名操作工和

技術工。８月２９日，記者來到工業園的一期項目廠區，現場了解新能源汽車產業的招工情況。



潘功勝：人行將堅持支持性貨幣政策立場

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人行行長潘功勝２６日主持召開兩會代表委員、專家學者及金融企業負責人座談會，分析研究當

前經濟金融形勢，聽取相關意見建議。大家一致認為，今年以來，宏觀政策力度進一步加強，一

系列擴內需、穩預期、防風險的政策舉措相繼出台，經濟運行延續回升向好態勢，中國經濟基本

面是穩健的。（ｌｃ）

