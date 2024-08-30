《神州經脈》存量房貸利率或降，滬指月挫３％，阿里完成三年整改

《神州經脈》８月最後一個交易日，Ａ股上演反彈行情。滬深股市今日低開高走，滬綜指收

升０﹒６８％，報２８４２﹒２１點，深成指及創業板盤中均漲超３％，收市時深成指漲

２﹒３８％，創業板指揚２﹒５３％。滬綜指累計本周下跌０﹒４％連跌兩周，全月則挫

３﹒３％，連跌四個月。

ＭＳＣＩ早前公布季度檢討結果，ＭＳＣＩ中國指數僅納入華能水電（滬：６０００２５）

、勝宏科技 （深：３００４７６）兩股，另剔除６０隻股票，指數變動今日收市生效，資金

重新部署，兩市成交放量，全日交易額錄８７６６億元（人民幣．下同），較上日放量２６９４

億元或４４％，屬一個月來最多。

今日人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）收報７﹒０８８１，較上個交易日４時３０分收盤

價升２２１點子，創去年６月２日以來新高。８月人民幣兌美元即期累升１﹒９５％，為連續兩

個月上升，也是９個月來最大單月漲幅。

人民幣兌一美元中間價報７﹒１１２４，較上個交易日升１７５點子，升至逾兩個半月高位

，與市場預測偏離僅８點，上個交易日報７﹒１２９９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據《彭博》引述知情人士稱，中國正在考慮進一步下調存量房貸利率，允許規模高達３８

萬億元的存量房貸尋求轉按揭，以降低居民債務負擔、提振消費。如果最新方案獲得批准，房貸

負擔的減輕速度可能會超過預期。不過抵押貸款利率下降將損害國有銀行的盈利能力，要落實仍

有阻力。



２﹒ 美國白宮國家安全顧問沙利文２９日結束訪華行程前在北京召開記者會。他確認，美國總

統拜登與中國國家主席習近平將在這幾周內舉行通話會議，美國印太司令部與中國人民解放軍南

部戰區近期也將會舉行指揮官的電話會議。



３﹒ 人行２９日從公開市場業務一級交易商買入４０００億元特別國債。業內人士指，本次操

作與２０２２年１２月特別國債到期時的操作路徑相同，仍不能視作人行公開市場常規買賣國債

操作的開閘。招商證券指，人行本次為定向購入到期特別國債的續作券，不是ＱＥ，因此不涉及

基礎貨幣投放和回籠，對資金面影響中性。８月－９月是年內政府債券供給高峰，宏觀政策取向

一致性要求下，短期內人行或難以賣債。



４﹒ 報道騰訊（００７００）和網易（０９９９９）正重新考慮或縮減對日本工作室的投資。

網易投資者熱線相關工作人員表示，公司海外市場布局會根據當地實時動態進行調整，這在整個

業務運作中非常正常。網易對日本市場的重視程度還是跟以往一樣，很多工作室的作品也正在穩

步研發中。



５﹒ 國家市場監督管理總局今日發文，宣布阿里巴巴（０９９８８）完成三年整改，取得良好

成效。２０２１年４月，市場監管總局對阿里巴巴在中國境內網絡零售平台服務市場實施「二選

一」壟斷行為作出行政處罰開展行政指導，責令其停止違法行為、全面自查整改，連續三年向市

場監管總局提交自查合規報告。



６﹒ 商務部部長助理唐文弘在國新辦發布會表示，今年服貿會將於９月１２至１６日在北京舉

辦，主題為「全球服務、互惠共享」，前，４２０多家世界５００強和行業龍頭企業確認線下參

展，３７個地方交易團、中央企業交易團、中央金融交易團全部組建。



７﹒ 中國擬縮減市場准入負面清單，國家發改委與商務部、市場監管總局等擬定了一個修訂版

，將按程序報批後實施。市場准入負面清單將中國境內禁止和經許可才可投資經營的行業、領域

、業務明確地列出，各級政府對於涉及市場准入事項依法採取相應管理措施，在負面清單以外的

行業、領域、業務等，各類經營主體可依法平等進入。



８﹒ 荷蘭政府據報將限制光刻機巨頭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）在中國維修機器，部分半導體設備

可能最快明年就無法使用，此舉將打擊中國研發世界級晶片的努力，並會衝擊ＡＳＭＬ的銷售。

據《彭博》引述知情人士透露，ＡＳＭＬ在中國提供服務及備用零件的某些許可今年底到期時，

荷蘭政府可能不會續發許可。這項決定預料涵蓋ＡＳＭＬ最頂級的深紫外光微影設備（ＤＵＶ）

。（ｃｔ）

