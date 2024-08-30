《鍾之日記》內房攜手內險升，恒指月彈３﹒７％

《鍾之日記》８月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



８月最後一個交易日，隔晚美股個別發展，道指再創新高，香江魚缸小幅高開後走勢凌厲，

一度衝上萬八關，午後更升逾４００點，惟內銀跌幅漸擴，恒指升幅收窄，最終失萬八，全日收

報１７９８９，升２０２點或１﹒１％，主板成交近１７３５億元。恒指全月累升３﹒７％，終

止６月及７月下跌頹勢。



＊成交逼９０００億，Ａ股止三連跌＊



Ａ股上演反彈行情。房地產、保險等金融股領漲，華為海思概念續強，滬綜指收升

０﹒６８％，報２８４２﹒２１點，深成指及創業板盤中均漲超３％，收市時深成指漲

２﹒３８％，創業板指揚２﹒５３％。

ＭＳＣＩ早前公布季度檢討結果，ＭＳＣＩ中國指數僅納入華能水電（滬：６０００２５）

、勝宏科技 （深：３００４７６）兩隻股票，另剔除愛瑪科技（滬：６０３５２９）、中航產

融（滬：６００７０５）等６０隻股票，指數變動將會在今日收市生效，資金趁此重新部署，兩

市全日交易額錄８７６６億元人民幣，較上日放量２６９４億元人民幣或增４４％，屬一個月來

最多。



＊內房起飛，萬科漲近一成＊



內房有重磅消息，外媒引述知情人士報道稱，中國政府正在考慮進一步下調存量房貸利率，

允許規模高達３８萬億元人民幣的存量房貸尋求轉按揭，以降低居民債務負擔、提振消費。

根據相關方案，存量按揭客戶可以與銀行重新協商房貸利率，而不用等到通常的利率調整時

間、即每年１月；此外，存量按揭客戶也可以將現有按揭貸款直接轉入其他銀行，並按照最新利

率簽訂合同，這將成為全球金融危機以來中國首次允許這種被稱為「轉按揭」的操作。

內房股起飛，綠景中國（０００９５）升１１﹒６％最勁，世茂集團（００８１３）漲

１０﹒５％，融創中國（０１９１８）升９﹒７％，雅居樂（０３３８３）升逾６％，華潤置地

（０１１０９）也漲４﹒２％。值得留意的是，萬科（０２２０２）據報在非公開場合向投資者

透露，有足夠現金兌付下周五（９月６日）到期的人民幣債券，好消息夾擊，萬科企業全日飆一

成。

惟市場分析認為，居民實際收入成長放緩和信心疲軟，可能令此次房貸利率下調的增量影響

不會那麼明顯。不過，存量房貸利率下調的傳聞還未獲官方證實。



＊中資險企績優，大行紛表滿意＊



內地五大上市險企２０２４年半年報全部披露完畢，上半年共實現歸屬於母公司淨利潤

１７１７﹒９９億元人民幣，同比增長１２﹒５５％。市場認為，今年上半年，長端利率下行對

保險業帶來一定的經營挑戰，但上市險企的表現仍優於２０２３年上半年，業績理想，投資者滿

意，刺激內險股全日大升。當中，中國人壽（０２６２８）及新華保險（０１３３６）首次派發

中期息，新華保險升７﹒４％，領升內險股，中國太保（０２６０１）及國壽均漲逾５％，緊隨

其後，中國平安（０２３１８）升３﹒６％，中國人保（０１３３９）升０﹒３％。

瑞銀表揚國壽次季表現勝預期，今年上半年新業務價值按年增長１９％，超出市場預期，予

未來１２個月Ｈ股目標價１４﹒５港元及「買入」評級。

摩根士丹利指，中國人壽上半年淨利潤按年升６％，好過該行預期的下跌１０％。次季盈利

升一倍以上，與同行情況類近，歸功於投資收入增加。予Ｈ股目標價１５﹒８港元及「增持」評

級。



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