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AH股新聞

30/08/2024 13:57

《Ａ股焦點》新華保險Ａ漲停，國壽Ａ漲３％稱加大高股息股票配置

　　《經濟通通訊社３０日專訊》Ａ股五大上市險企２０２４年半年報全部披露完畢，上半年共
實現歸屬於母公司淨利潤１７１７﹒９９億元（人民幣．下同），同比增長１２﹒５５％。
　　市場認為，今年上半年，長端利率下行對保險業帶來一定的經營挑戰，但上市險企的表現仍
優於２０２３年上半年，業績理想，投資者滿意，滬深保險股持續活躍，新華保險
（滬：６０１３３６）Ａ股午後觸及漲停，市值重回１０００億元。
　　中國人壽（滬：６０１６２８）總裁劉暉在中期業績發布會上表示，截至６月底，中國人壽
在權益產品的配置上超過了６０００億元，在目前權益市場震盪結構分化的情況下，權益資產投
資的難度也在增加，為強化絕對收益率導向，會加大高股息股票的配置，來提升權益投資的穩健
性，同時還會堅持著眼長遠的投資布局，在普遍悲觀的時候尋找邊際利好，積極買入跌出性價比
的優質股票。國壽Ａ股午後升３﹒４％。
　　中國太保（滬：６０１６０１）指業績增長主要源於產險和壽險呈現穩定向好、以及投資收
益波動帶來了正向貢獻。股價午後漲近８％。
　　中國平安（滬：６０１３１８）、中國人保（滬：６０１３１９）齊漲４％。（ｃｔ）

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