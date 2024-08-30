《Ａ股焦點》新華保險Ａ漲停，國壽Ａ漲３％稱加大高股息股票配置

《經濟通通訊社３０日專訊》Ａ股五大上市險企２０２４年半年報全部披露完畢，上半年共

實現歸屬於母公司淨利潤１７１７﹒９９億元（人民幣．下同），同比增長１２﹒５５％。

市場認為，今年上半年，長端利率下行對保險業帶來一定的經營挑戰，但上市險企的表現仍

優於２０２３年上半年，業績理想，投資者滿意，滬深保險股持續活躍，新華保險

（滬：６０１３３６）Ａ股午後觸及漲停，市值重回１０００億元。

中國人壽（滬：６０１６２８）總裁劉暉在中期業績發布會上表示，截至６月底，中國人壽

在權益產品的配置上超過了６０００億元，在目前權益市場震盪結構分化的情況下，權益資產投

資的難度也在增加，為強化絕對收益率導向，會加大高股息股票的配置，來提升權益投資的穩健

性，同時還會堅持著眼長遠的投資布局，在普遍悲觀的時候尋找邊際利好，積極買入跌出性價比

的優質股票。國壽Ａ股午後升３﹒４％。

中國太保（滬：６０１６０１）指業績增長主要源於產險和壽險呈現穩定向好、以及投資收

益波動帶來了正向貢獻。股價午後漲近８％。

中國平安（滬：６０１３１８）、中國人保（滬：６０１３１９）齊漲４％。（ｃｔ）

