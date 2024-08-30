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AH股新聞

30/08/2024 09:11

【人行操作】人行買入到期續作國債，招商證券：對資金面影響中性

　　《經濟通通訊社３０日專訊》人行昨日（２９日）以數量招標方式進行了公開市場業務現券
買斷交易，從公開市場業務一級交易商買入４０００億元（人民幣．下同）特別國債。具體為：
買入３０００億元「２４續作特別國債０１」，期限１０年；買入１０００億元「２４續作特別
國債０２」，期限為１５年。這４０００億元特別國債，是財政部２００７年發行、２０１７年
續作的特別國債的再次到期續作，人行按照慣例全部買入。
　
＊不是ＱＥ，不涉及基礎貨幣投放和回籠＊
　
　　對此，招商證券發表評論指，這４０００億特別國債本質是對到期特別國債的再度續作，不
佔用當年赤字，也不佔用今年１萬億超長期特別國債的發行額度。此外，人行本次為定向購入到
期特別國債的續作券，自身持有國債總規模不變（仍為１５２４０﹒７億元，其中包含１﹒３５
萬億元特別國債）、並未出現擴表，不是ＱＥ，因此不涉及基礎貨幣投放和回籠，對資金面影響
中性。
　
＊短期內人行或難以賣債＊
　
　　值得注意的是，本次人行買入特別國債雖然沒有增加央行持有國債的總規模，但其所持有債
券的久期有所提升，這意味著人行調控長端利率的能力進一步提升。至於人行何時會賣債，還存
在不確定性。８月－９月是年內政府債券供給高峰，宏觀政策取向一致性要求下，短期內人行或
難以賣債。（ｌｃ）

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