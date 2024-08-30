【人行操作】人行：８月開展國債買賣操作，淨買入債券面值１千億

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行公開市場業務操作室今日公告，８月開展了公開市場

國債買賣操作，向部分公開市場業務一級交易商買入短期限國債並賣出長期限國債，全月淨買入

債券面值為１０００億元人民幣。（ｃｔ）

