《中國房產》杭州４宗地塊５７﹒３２億成交，最高溢價率超３６％

《經濟通通訊社３０日專訊》昨日（２９日），杭州市區完成２０２４年第十一批住宅用地

出讓，４宗地塊全部溢價成交，共計成交金額５７﹒３２億元，平均溢價率達２７﹒３２％。

根據地塊出讓信息，本次共出讓４宗地塊，出讓土地面積１５９﹒７２畝，起始總價

４５﹒０２億元（人民幣．下同），地塊均位於拱墅區，實行自由競價，按照價高者得的原則確

定競得人。



＊濱江集團奪康橋單元地塊，溢價率３６﹒５２％最高＊



從土拍結果看，溢價率最高的地塊為杭政儲出［２０２４］９１號地塊，即拱墅區康橋單元

ＧＳ１２０２０１－０３地塊。經過２７輪競價，該地塊由濱江集團（深：００２２４４）旗下

杭州濱航房地產開發有限公司以約１６﹒０８億元競得地塊，溢價率達３６﹒５２％。

地塊出讓面積３６８２６平方米，出讓地上建築面積６９９６９﹒４平方米，出讓起始價約

１１﹒７８億元。

地塊出讓須知顯示，上述地塊所建商品住房毛坯銷售均價不高於３０２００元╱平方米，且

毛坯銷售最高單價不高於３３２２０元╱平方米。如實施裝修銷售的，裝修價格不高於３５００

元╱平方米。



＊綠城、招商蛇口投得地塊，溢價率均超２０％＊



此外，該批次地塊中，出讓起始總價最高的地塊為杭政儲出［２０２４］９０號地塊，即拱

墅區三塘單元ＸＣ０５０１－Ｒ２１－１６地塊，建設用地面積２７９７２平方米，規劃建築面

積５０３５０平方米。本宗地塊所建商品住房毛坯銷售均價不高於４５４７０元╱平方米，且毛

坯銷售最高單價不高於５００２０元╱平方米。經過２７輪競價，最終由綠城以總價約

１８﹒８７億元摘得，樓面價３７４８５元╱平方米，溢價率２５﹒２１％。

同板塊還出讓了一宗地塊，杭政儲出［２０２４］８９號地塊，即拱墅區三塘單元

ＸＣ０５０２－Ｒ２１－１１地塊，建設用地面積１４５１５平方米，規劃建築面積２４６７６

平方米。本宗地塊所建商品住房毛坯銷售均價不高於４５４７０元╱平方米，且毛坯銷售最高單

價不高於５００２０元╱平方米。經過２７輪競價，最終由中天美好＆海威置業以總價約

８﹒８２億摘得，樓面價３５７２３元╱平方米，溢價率２０﹒５１％。

杭政儲出［２０２４］８８號地塊，即拱墅區上塘單元ＦＧ０９－Ｒ２１╱Ｓ２－０１地塊

，規劃建築面積３２６０２平方米，容積率僅１﹒２。本宗地塊所建商品住房毛坯銷售均價不高

於５１８２０元╱平方米，且毛坯銷售最高單價不高於５７０００元╱平方米。經過２８輪激烈

爭奪，被招商蛇口（深：００１９７９）以總價約１３﹒５５億摘得，溢價率為２４﹒８７％。

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