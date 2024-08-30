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AH股新聞

30/08/2024 12:10

【大國博弈】被指控威脅美國安全，寧德時代：不從事軍事相關活動

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國國會兩名共和黨議員以威脅美國國家安全為由，要求美國
國防部將寧德時代（深：３００７５０）列入「涉嫌與中國軍方合作」的限制名單中。寧德時代
反駁說，公司產品對美國國家安全的威脅「並不比磚頭大」，寧德時代在美銷售的電池產品是無
源產品，不包含任何允許遠端存取與控制的硬體或軟體，公司「不從事任何與軍事有關的活動」

　　寧德時代在發給《環球時報》的聲明中表示，兩名美國議員的指控「毫無根據」，並指寧德
時代的電池產品在自然災害、極端天氣和電網不穩定造成的停電期間幫助了數百萬美國家庭和小
型企業。
　　
＊美方以「國家安全」為由叫停企業合作＊
　
　　今年以來，美國一些政客以「國家安全」為由叫停美中企業的合作。２月，美國公用事業公
司杜克能源表示，已切斷寧德時代生產的大型電池與北卡羅來納州海軍陸戰隊勒瓊營的連接，並
表示將在其民用項目中逐步放棄使用該公司的產品。
　　此外，今年１月美國國防部也將十多家中國公司列入「涉軍」限制名單，包括中微公司、長
江儲存、禾賽科技等。禾賽科技隨後起訴美國國防部。消息稱，美國國防部計劃將禾賽科技移出
限制名單，因為擔心將該公司列入名單的理由在法庭上站不住腳。（ｊｑ）

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