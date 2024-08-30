《汽車新勢力》小鵬ＭＯＮＡ　ＭＯ３上市４８小時，大定超３萬台

《經濟通通訊社３０日專訊》小鵬汽車（０９８６８）今日在２０２４年成都車展上宣布，
小鵬ＭＯＮＡ ＭＯ３上市４８小時，大定超３００００台，並在成都車展開啟交付。（ｃｔ）
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30/08/2024 10:11
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