【大國博弈】荷蘭政府據報將對ＡＳＭＬ中國晶片業務實施更多限制

《經濟通通訊社３０日專訊》荷蘭政府據報將限制光刻機巨頭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）在中國

維修機器，部分半導體設備可能最快明年就無法使用，此舉將打擊中國研發世界級晶片的努力，

並會衝擊ＡＳＭＬ的銷售。

據《彭博》引述知情人士透露，ＡＳＭＬ在中國提供服務及備用零件的某些許可今年底到期

時，荷蘭政府可能不會續發許可。這項決定預料涵蓋ＡＳＭＬ最頂級的深紫外光微影設備

（ＤＵＶ）。

報道指，荷蘭當局在美國施壓下做出這個決定。拜登政府的一名資深官員稱，如果盟國不願

配合支持美國對中國的管制，美方可能對盟國實施某些單邊措施，包括外國直接產品規定

（ＦＤＰＲ）。依據ＦＤＰＲ，即使外國產品只採用極少的美國技術，美國官員仍可控制產品流

向。荷蘭、日本、南韓是美國之外的半導體設備生產大國。

中國目前仍須依賴ＡＳＭＬ的ＤＵＶ設備來推進晶片製造技術。而中芯國際落後業界龍頭台

積電兩代製程，少了ＡＳＭＬ的ＤＵＶ設備，更難在現行技術上有所突破。對晶片廠來說，有備

用零件是確保工廠運作順暢的關鍵。若是無法修理故障機器，特別是ＡＳＭＬ的微影設備，可能

被迫減產。（ｃｔ）

