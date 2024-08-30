《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１２％，人行買入４千億到期續作國債

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行昨日（２９日）從公開市場業務一級交易商買入

４０００億元（人民幣．下同）特別國債。這４０００億元特別國債，是財政部２００７年發行

、２０１７年續作的特別國債的再次到期續作。市場指，本次操作與２０２２年１２月特別國債

到期時的操作路徑相同，仍不能視作人行公開市場常規買賣國債操作的開閘。不過人行通過本次

操作增加了４０００億長期國債的持倉，從而為今後開展例行操作充實了長債「彈藥庫」，將提

升未來買賣操作的靈活性。人行買債消息昨晚已刺激離岸及在岸人民幣上升。

滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１２％，報低開０﹒１２％點，深成

指低開０﹒０２％，保險股造好，銀行股走低。

ＭＳＣＩ早前公布季度檢討結果，ＭＳＣＩ中國指數僅納入華能水電（滬：６０００２５）

、勝宏科技 （深：３００４７６）兩隻股票，另剔除愛瑪科技（滬：６０３５２９）、中航產

融（滬：６００７０５）、中國寶安 （深：０００００９）、中國電影（滬：６００９７７）

和大參林（滬：６０３２３３）等６０隻股票，包括５隻Ｈ股和５５隻Ａ股。所有指數變動將會

在今日（８月３０日）收市生效。（ｃｔ）

