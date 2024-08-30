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AH股新聞

30/08/2024 11:38

《Ａ股行情》滬指半日升１﹒３％，創業板指大漲３％，成交放量

　　《經濟通通訊社３０日專訊》Ａ股本周、本月最後一個交易日強力反攻，滬綜指半日升
１﹒３４％，報２８６０﹒８９點，深成指升２﹒８％，創業板指大漲超３％。ＭＳＣＩ指數換
馬在即，推動成交，兩市半天成交額５２３５億元（人民幣．下同），較上日（２９日）大增
１３８０億元或約３６％。
　　華為海思、折疊屏、ＡＩ眼鏡等方向領漲。首屆２０２４海思全聯接大會臨近，今日華為海
思概念半日升超６％，力源信息（深：３００１８４）、深圳華強（深：００００６２）、東方
中科（深：００２８１９）及東方中科（深：００２８１９）漲停，世紀鼎利
（深：３０００５０）升１３％，芯源微（滬：６８８０３７）升一成。
　
＊保險、券商走強，銀行股軟＊
　
　　保險、券商等大金融板塊走強。中國太保（滬：６０１６０１）上半年淨利潤２５１﹒３２
億元，同比增長３７％；營收同比增１０﹒９％至１９４６﹒３４億元。股價半日飆７﹒０６％
。新華保險（滬：６０１３３６）、中國人壽（滬：６０１６２８）業績同造好，公司股價分別
漲８﹒８％及１﹒３％。券商方面，華鑫股份（滬：６００６２１）、中國銀河
（滬：６０１８８１）升停，天風證券（滬：６０１１６２）半日漲６％，中金公司
（滬：６０１９９５）升５％，東方財富（深：３０００５９），國泰君安
（滬：６０１２１１）均升超４％。
　　下跌方面，銀行板塊持續調整，交通銀行（滬：６０１３２８）跌３％，建設銀行
（滬：６０１９３９）跌２﹒５％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌近２％，工商銀行
（滬：６０１３９８）跌１﹒５％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌１﹒２％。（ｒｙ）

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