《Ａ股行情》滬綜指午後升１﹒３７％，深成指、創業板均漲超３％

《經濟通通訊社３０日專訊》Ａ股市場午後升勢持續，滬綜指升１﹒３７％，報
２８６１﹒６６點，滬深３００指數揚２％，深成指升３﹒３％，創業板指漲３﹒４％。上海Ｂ
股升近２﹒９％，深圳Ｂ股升２﹒２％。（ｒｙ）
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30/08/2024 13:34
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