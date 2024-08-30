《Ａ股行情》地產助攻滬指收升０﹒７％，全月仍挫３％連跌四個月

《經濟通通訊社３０日專訊》８月最後一個交易日，Ａ股上演反彈行情。滬深股市今日低開

高走，滬綜指收升０﹒６８％，報２８４２﹒２１點，深成指及創業板盤中均漲超３％，收市時

深成指漲２﹒３８％，創業板指揚２﹒５３％，房地產、保險、華為海思概念股造好，銀行板塊

現調整。

ＭＳＣＩ早前公布季度檢討結果，ＭＳＣＩ中國指數僅納入華能水電（滬：６０００２５）

、勝宏科技 （深：３００４７６）兩隻股票，另剔除愛瑪科技（滬：６０３５２９）、中航產

融（滬：６００７０５）等６０隻股票，指數變動將會在今日收市生效，資金趁此重新部署，兩

市成交放量，全日交易額錄８７６６億元（人民幣．下同），較上日放量２６９４億元或４４％

，屬一個月來最多。

回顧全月，多項經濟數據發布，中國７月份出口及社融數字反映內需仍弱，瑞銀下調中國今

、明兩年經濟增長預測，投資市場整體萎靡不振。昨Ａ股盤中更跌至２８１５點水平，創今年２

月以來低位。

不過，中國當局提振決心不減，國務院印發《關於促進服務消費高質量發展的意見》，挖掘

消費潛力；樓市方面，全力推動地方政府收購存量房作保障房工作之餘，今日又有消息傳出，有

關方面將下調存量房貸利率，允許規模高達３８萬億元的存量房貸尋求轉按揭，以降低居民債務

負擔、提振消費。滬綜指累計本周下跌０﹒４％連跌兩周，全月則挫３﹒３％，連跌四個月。



＊降利率成雙刃劍，地產銀行一升一跌＊



存量房貸利率下調的傳聞還未獲官方證實，已刺激房地產板塊全日飆升４﹒８％。其中，金

地集團（滬：６００３８３）漲停收市，萬科Ａ（深：０００００２）放出９月人幣債償還無壓

力的消息，股價全日漲８﹒３％，濱江集團（深：００２２４４）升８﹒１％，中交地產

（深：０００７３６）及新城控股（滬：６０１１５５）均升逾７％。

另外，由於存量房貸利率下調方案或涉及「轉按揭」安排，估計對銀行業影響比較大，今日

銀行股調整加深。交通銀行（滬：６０１３２８）跌近６％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌

４﹒８％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌４％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌３﹒９％

，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌３﹒５％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌２﹒４％，另

外跌幅靠前的還有滬農商行（滬：６０１８２５）挫４﹒２％，中信銀行（滬：６０１９９８）

跌３﹒６％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３２１﹒４３ ＋１﹒３３

上證綜合指數 ２８４２﹒２１ ＋０﹒６８ ３８４０﹒９３

上證Ａ股指數 ２９７８﹒９０ ＋０﹒６８

深證成份指數 ８３４８﹒４８ ＋２﹒３８ ４９２４﹒９６

深圳創業板指數 １５８０﹒４６ ＋２﹒５３

上證Ｂ股指數 ２３４﹒７７ ＋２﹒７０ ３﹒１５

深證Ｂ股指數 １０８３﹒２８ ＋２﹒３６ ０﹒８４

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