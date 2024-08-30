《神州民企》康希諾中期虧損降至２﹒２５億人幣不派息，收入大增

《經濟通通訊社３０日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，截至

６月３０日止中期虧損２﹒２５億元（人民幣．下同），比去年同期虧損８億元收窄，每股虧損

９１分，不派中期股息。

該集團指，收入２﹒８億元，升１２﹒５倍，因流腦疫苗產品需求上升，毛利１﹒９億元，

去年同期毛損７﹒８億元，研發支出跌４５％，經營虧損降至２﹒５億元。（ｗｈ）



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