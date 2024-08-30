《神州民企》康希諾中期虧損降至２﹒２５億人幣不派息，收入大增

《經濟通通訊社３０日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，截至
６月３０日止中期虧損２﹒２５億元（人民幣．下同），比去年同期虧損８億元收窄，每股虧損
９１分，不派中期股息。
該集團指，收入２﹒８億元，升１２﹒５倍，因流腦疫苗產品需求上升，毛利１﹒９億元，
去年同期毛損７﹒８億元，研發支出跌４５％，經營虧損降至２﹒５億元。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇
30/08/2024 08:48
《經濟通通訊社３０日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，截至
６月３０日止中期虧損２﹒２５億元（人民幣．下同），比去年同期虧損８億元收窄，每股虧損
９１分，不派中期股息。
該集團指，收入２﹒８億元，升１２﹒５倍，因流腦疫苗產品需求上升，毛利１﹒９億元，
去年同期毛損７﹒８億元，研發支出跌４５％，經營虧損降至２﹒５億元。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇
下一篇新聞︰30/08/2024 08:46 《神州民企》大眾公用（０１６３５）中期純利跌７４％，不派息
30/08/2024 08:45 《國企紅籌》華虹（０１３４７）中期純利大跌８３％，不派息
30/08/2024 08:44 《神州民企》山東墨龍（０５６８）中期虧轉盈近２億人幣，不派息
30/08/2024 08:40 《國企紅籌》中國中冶（０１６１８）中期盈利跌４３％，不派息
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣N
基金
MPF