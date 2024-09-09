  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

09/09/2024 08:59

【大國博弈】中美商貿工作組會議，中方重點關切３０１關稅及制裁

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文與
美國商務部副部長拉戈，７日在天津共同主持召開中美商貿工作組第二次副部長級會議。王受文
表示，中方重點就美國對華３０１關稅和造船等產業３０１調查、泛化國家安全、制裁中國企業
等表達關切，反對以「產能過剩」等為藉口實施貿易投資限制措施。
　　王受文指出，中國將進一步全面深化改革，擴大開放，實現高質量發展。一個人口規模巨大
的現代化中國，對美國而言是機遇，而不是威脅。
　　中方在會上，重點就美國對華３０１關稅和造船等產業３０１調查、泛化國家安全、制裁中
國企業、雙向投資限制、美對華貿易救濟、中國企業在美不公平待遇等表達關切，強調釐清經貿
領域的國家安全邊界，有助於穩定企業合作預期，反對以「產能過剩」等為藉口，實施貿易投資
限制措施。
　
＊在跨境數據流動等領域保持溝通＊
　
　　雙方同意，將為各自舉辦的貿易投資促進活動提供必要支持；在跨境數據流動、檢驗檢疫、
醫療保健和婦女健康、醫療器械、清潔能源等領域保持溝通；繼續推動中美企業合作對接項目並
增設項目辦公室；在二十國集團、亞太經濟合作組織等機制下加強合作。兩國商務部願與中美企
業保持溝通，聽取企業意見。
　　中美商貿工作組第一次副部長級會議今年４月在美舉行。中方願與美方共同努力，加強溝通
、擴大合作、管控分歧，為兩國工商界合作創造良好政策環境。

《說說心理話》運動員強大心理質素如何煉成？張小倫分享最挫敗經歷，及後怎樣重整旗鼓？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行逆市加存息，邊間仍有4厘？

08/09/2024 10:55

貨幣攻略

德國選舉 | 德國極右黨東部選舉崛起，前東德抑鬱知多少

04/09/2024 18:51

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金