【大國博弈】中美商貿工作組會議，中方重點關切３０１關稅及制裁

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文與

美國商務部副部長拉戈，７日在天津共同主持召開中美商貿工作組第二次副部長級會議。王受文

表示，中方重點就美國對華３０１關稅和造船等產業３０１調查、泛化國家安全、制裁中國企業

等表達關切，反對以「產能過剩」等為藉口實施貿易投資限制措施。

王受文指出，中國將進一步全面深化改革，擴大開放，實現高質量發展。一個人口規模巨大

的現代化中國，對美國而言是機遇，而不是威脅。

中方在會上，重點就美國對華３０１關稅和造船等產業３０１調查、泛化國家安全、制裁中

國企業、雙向投資限制、美對華貿易救濟、中國企業在美不公平待遇等表達關切，強調釐清經貿

領域的國家安全邊界，有助於穩定企業合作預期，反對以「產能過剩」等為藉口，實施貿易投資

限制措施。



＊在跨境數據流動等領域保持溝通＊



雙方同意，將為各自舉辦的貿易投資促進活動提供必要支持；在跨境數據流動、檢驗檢疫、

醫療保健和婦女健康、醫療器械、清潔能源等領域保持溝通；繼續推動中美企業合作對接項目並

增設項目辦公室；在二十國集團、亞太經濟合作組織等機制下加強合作。兩國商務部願與中美企

業保持溝通，聽取企業意見。

中美商貿工作組第一次副部長級會議今年４月在美舉行。中方願與美方共同努力，加強溝通

、擴大合作、管控分歧，為兩國工商界合作創造良好政策環境。

