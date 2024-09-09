《駐京專電》國資委：加強宏觀經濟形勢研判，及時優化經營策略

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國務院國資委６日召開國有企業經濟運行座

談會，國資委主任張玉卓強調，要要緊盯全年目標不放鬆，進一步加強宏觀經濟形勢和行業趨勢

研判，及時優化經營策略，拓增量、挖潛力，搶抓經營效益，提升持續創新能力和價值創造能力

。

張玉卓並表示，要深化企業改革，把提升國有企業戰略功能價值放在優先位置，推動業務布

局優化和結構調整，健全企業推進原始創新制度安排，不斷激發企業生機活力。要持續深化提質

增效，加強現金流管理，深化「兩金」管控和虧損治理，深化精益化、精細化管理，推進全產業

鏈、全價值鏈降本節支，增強經營創現能力和資本積累積聚能力。要堅決守住風險底線，加強企

業內控體系建設，強化負債規模和資產負債率雙重管控，不斷提升風險監測和防範化解能力。

會上，航天科工、中國海油（００８８３）（滬：６００９３８）、國家電投、中國五礦、

國投、國藥集團等６家中央企業負責人就當前企業經營狀況、深化企業改革、以科技創新改造提

升傳統產業和發展新質生產力等作了發言。國務院國資委將針對企業反映的問題、提出的建議，

分類梳理研究，建立工作台帳，完善政策措施，幫助企業解決實際困難，培育壯大新興產業，加

快向高質量、高效率、可持續的發展方式轉變。

