《駐京專電》全國人大常委會會議明日起至１３日在京舉行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》全國人大常委會法制工作委員會舉行記者會

，發言人王翔介紹，十四屆全國人大常委會第二十九次委員長會議決定，十四屆全國人大常委會

第十一次會議於９月１０日至１３日在北京舉行。



＊審議國防教育法修訂草案、統計法修正草案＊



委員長會議建議，十四屆全國人大常委會第十一次會議審議國防教育法修訂草案、統計法

修正草案、傳染病防治法修訂草案、能源法草案、反洗錢法修訂草案；審議國務院關於提請審議

突發公共衛生事件應對法草案的議案、關於提請審議國家公園法草案的議案；審議國家監察委員

會關於提請審議監察法修正草案的議案；審議全國人大常委會關於在中華人民共和國成立７５周

年之際授予國家勳章和國家榮譽稱號的決定草案的議案等。

會議議程還有：審議國務院關於今年以來國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告，關於今

年以來預算執行情況的報告，關於２０２３年度政府債務管理情況的報告，關於推進托育服務工

作情況的報告，關於推進養老服務體系建設、加強和改進失能老年人照護工作情況的報告；審議

全國人大常委會執法檢查組關於檢查農業法實施情況的報告；審議趙樂際委員長訪問烏茲別克斯

坦、俄羅斯並在俄出席第十屆金磚國家議會論壇和中俄議會合作委員會第九次會議的書面報告；

審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告；審議有關任免案等。

