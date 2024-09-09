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AH股新聞

09/09/2024 09:44

《ＰｗＣ》普華永道新加坡事務所獲內地臨時執業，免受累恒大處罰

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海市財政局近日批覆同意新加坡普華永道
會計師事務所在中國內地臨時執行審計業務，臨時執業許可證的有效期為２０２４年９月５日至
２０２５年３月４日。
　　業內人士指，普華永道新加坡所來內地臨時執行審計業務，將保障普華永道一些主審在新加
坡、業務主體在中國的客戶業務，不因普華永道中國所即將面臨的恒大（０３３３３）相關處罰
而受影響。
　　例如，跨境電商平台ＳＨＥＩＮ，業務主體在中國，但註冊地在新加坡，這類公司的主審所
為新加坡的會計師事務所。由於四大會計師事務所在全球都有成員所，涉及不同地區的業務往往
由當地所來進行並出具報告，主審境外所在根據當地所的報告進行鑑證簽字。如果對於普華永道
中國所在恒大業務上的相關處罰期限覆蓋到財報的簽字期，普華永道中國所將無法出具報告，因
此普華永道新加坡所持續申請中國境內執業許可將避免因中國所無法開展業務而影響客戶。
　　此外，近日有傳聞稱，因捲入恒大財務造假事件，監管對普華永道的調查結果即將落地，普
華永道將面臨處罰最多５億元人民幣，暫停其內地業務６個月。但目前上述傳聞尚未獲得證實。

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