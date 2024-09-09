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AH股新聞

09/09/2024 11:09

《中國要聞》娃哈哈部分員工入稟追索股權，公司稱未收到訴訟信息

　　《經濟通通訊社９日專訊》娃哈哈近日陷入員工維權爭議。據內媒報道，不少在職或離職、
退休的娃哈哈員工近期組成維權會，其中逾５０人還以個人名義向法院起訴公司，而起因是公司
要求將勞動合同從杭州娃哈哈集團改簽至宏勝飲料集團，員工擔心新簽勞動合同後將失去原有娃
哈哈的乾股分紅等利益，收入可能將減少一半。　除了不要改簽勞動合同外，員工還要求確認
２０１８年的股份回購行為無效，重新確認員工在持股會中的股份。截至目前，法院已經正式接
受娃哈哈員工的訴訟材料。
　　對於上述消息，娃哈哈集團周六（７日）以「杭州娃哈哈集團基層工會聯合委員會」為落款
發布聲明稱，工會從未聽說「娃哈哈維權委員會」的相關信息，目前工會也未收到所謂「娃哈哈
維權委員會」提起的訴訟信息，請公眾謹慎辨別此類信息。
　　娃哈哈集團董事長、總經理宗馥莉是杭州宏勝飲料集團執行董事。據《財新網》獲得的新版
勞動合同文件，改簽公司主體為宏勝飲料集團，其中第四款勞動報酬寫道：勞動報酬為年薪制，
薪資構成包括基本工資、崗位津貼、績效獎和其他福利。多名娃哈哈中高層員工表示，實行年薪
制即意味著要廢除之前在娃哈哈集團實行的乾股分紅制度，此前來自娃哈哈集團的乾股分紅能佔
職工一年收入的５０％以上。
　　宏勝飲料集團表面上是娃哈哈集團的代工企業，但其對娃哈哈集團的代工佔比從早期零星的
產能補充，如今演變為絕對主力，並且還在進一步擴大。
　　宏勝飲料集團總部位於杭州，主營業務包括機械製造、包裝方案、飲料代加工、香精產品四
個板塊，公司官網顯示，目前，宏勝集團在全國共有２０個生產基地，４０多家子公司及１００
多條生產線，為２０２０年度中國製造業民營企業５００強。（ｌｃ）

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