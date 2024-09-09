《神州頭條》財經報章頭版摘要：製造業外資准入限制措施全面取消

《經濟通通訊９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平《論教育》出版發行

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中共中央黨史和文獻研究院編輯的習近平《論教育》，近日由中央文獻出版社出版，在全國發行

。



製造業領域外資准入限制措施全面取消

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發改委、商務部８日發布《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（２０２４年版）》，將自

１１月１日起實施。相較上一次修訂，也即２０２１年版全國外資准入負面清單，新版負面清單

的限制措施由３１條壓減至２９條，製造業領域外資准入限制措施全面取消。



三部門擬允許京津滬等地設立外商獨資醫院

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商務部、衛健委、國家藥監局日前聯合發布的關於在醫療領域開展擴大開放試點工作的通知明確

，擬允許在北京、天津、上海等地設立外商獨資醫院。





《上海證券報》



新版負面清單實現製造業外資准入限制「清零」

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發改委、商務部８日發布《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（２０２４年版）》，自今

年１１月１日起施行。最新版的外資准入負面清單限制措施由３１條減至２９條，刪除了「出版

物印刷須由中方控股」，以及「禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、煅等炮製技術的應用及中成藥

保密處方產品的生產」２個條目，製造業領域外資准入限制措施實現「清零」。



三部門擬允許京津滬等九地設立外商獨資醫院

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商務部、衛健委、國家藥監局８日發布《關於在醫療領域開展擴大開放試點工作的通知》，擬允

許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院，但中醫

類除外，也不包括併購公立醫院。設立外商獨資醫院的具體條件、要求和程序等將另行通知。



加快打造法治化營商環境，系列法規將修訂出台

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近期，司法部、市場監管總局等多部門透露，將修改多項法律法規，新增多個規定規章，通過制

度體系建設破解改革難題；四川、遼寧、雲南等地也分別出台新的舉措，涵蓋行政審批、信用建

設、要素保障等多方面，部委和地方正在合力打造更加一流的法治化營商環境。





《證券時報》



新版全國外資准入負面清單出爐，製造業限制清零

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發改委、商務部８日發布《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（２０２４年版）》，將自

１１月１日起實施。相較上一次修訂，也即２０２１年版全國外資准入負面清單，新版負面清單

的限制措施由３１條壓減至２９條，製造業領域外資准入限制措施全面取消。



「投資中國」成高頻熱詞，外資更多流向知識密集型

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第２４屆中國國際投資貿易洽談會９月８日在福建廈門開幕。「Ｉｎｖｅｓｔ ｉｎ

Ｃｈｉｎａ（投資中國）」，是本屆投洽會最高頻的詞匯之一，不少跨國公司代表紛紛稱將加大

對華投資。



中國外儲規模連續９個月站穩３﹒２萬億美元

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國家外匯管理局７日公布的８月末外匯儲備規模數據顯示，８月末中國外匯儲備規模為

３２８８２億美元，較７月末上升３１８億美元，升幅為０﹒９８％。目前，中國外匯儲備規模

已連續９個月保持在３﹒２萬億美元以上。（ｌｃ）

