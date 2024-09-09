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AH股新聞

09/09/2024 17:00

《鍾之日記》通縮添憂，股市受壓

　　《鍾之日記》９月９日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。
　
　　美國８月新增非農就業數據低於預期，經濟衰退憂慮拖累美股上周五（６日）重挫並創一年
半最大周跌幅，內地今早公布的ＣＰＩ及ＰＰＩ也差過預期，港股低開低走，盤中插逾３００點
失牛熊線，不過午後公用股稍見回升，帶動恒指跌幅收窄。恒生指數全日收報１７１９６，跌
２４７點或１﹒４％，主板成交近１３３７億元。
　
＊經濟數據添憂，Ａ股續尋底＊
　
　　內地公布８月ＣＰＩ升０﹒６％，雖是連續第二個月反彈，但仍低於市場預期；ＰＰＩ按年
跌幅則擴至１﹒８％，連續第２３個月下跌。同時，不包括食品和能源的核心ＣＰＩ同比上漲
０﹒３％，為２０２１年３月以來最低水平，表明整體需求持續疲軟，通縮風險加大。多個經濟
學家表示，目前需要更有力度的政策應對措施，以防通縮預期更加頑固。
　　Ａ股續走弱，滬綜指盤中一度低見２７２６﹒９７點，刷新２月以來新低。工程機械、石油
、煤炭等領跌，醫療、民營醫院板塊逆勢上漲。
　　滬綜指全日跌幅１﹒０６％，收報２７３６﹒４９點，二連跌；深成指收跌０﹒８３％，創
業板指則升０﹒０６％。股市交投仍在冰點，兩市全日成交５１８６億元人民幣，按日減少
４﹒４％。
　
＊需求料疲弱，中石油跌超６％＊
　
　　石油股今日續承壓，中海油（００８８３）收跌３﹒８％，中石化（００３８６）挫
５﹒６％，中石油（００８５７）跌超６％，中海油服（０２８８３）全日跌５﹒９％。
　　大摩和美銀近日分別調降布蘭特原油格預測，其中大摩更是近幾周來第二度看淡。大摩
Ｍａｒｔｉｊｎ　Ｒａｔｓ等分析師發表報告指出，布蘭特油價第４季平均價格降為每桶７５美
元，比稍早前預估８０美元下調５美元。據了解，大摩上月才將油價預估從每桶８５美元降至
８０美元。
　　颶風迫近美國墨西哥灣，國際油價今日稍反彈，但布蘭特上周周線重挫１０％，跌至每桶
７１﹒０６美元，是２０２１年１２月以來最低；美國原油期貨上周五跌２﹒１４％至
６７﹒６７美元，為２０２３年６月以來最低水平。標準普爾環球更指，現時全球有大量閒置的
原油產能，當中中東地區閒置的產能每日超過５００萬桶。市場擔心中美經濟現疲態，對原油需
求料減緩，儘管ＯＰＥＣ＋延遲增產計劃，分析師仍指原油基本面因預期需求疲弱，利空因素抑
制油價大幅反彈。
　
＊美的料成新股王，未上市先震盪＊
　
　　美的集團（００３００）（深：０００３３３）發行Ｈ股成事，今日起至１２日公開招股，
１３日定價，１７日在港交所掛牌上市，集資最多２６９﹒７億元，將是繼２０２１年５月京東
物流（０２６１８）上市集資約２４５﹒９億元後，本港集資規模最大的新股，有望問鼎今年新
股集資王。
　　美的計劃發行４﹒９億股Ｈ股，５％於香港作公開發售，招股價介乎５２至５４﹒８元，較
美的Ａ股上日收市價６３﹒０２元人民幣（約６９﹒３港元），折讓約２０﹒９％至２５％。每
手１００股，一手入場費５５３５﹒３港元。中金公司和美銀證券為聯席保薦人。
　　由於美的Ｈ股折讓２０﹒９％至２５％上市，其Ａ股今日大跌３％，其他家電港股亦見波動
，海爾智家（０６６９０）大挫４﹒７％、海信家電（００９２１）跌４％、創維集團
（００７５１）跌１﹒８％、ＪＳ環球生活（０１６９１）跌０﹒７％，國美零售
（００４９３）反升４﹒８％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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