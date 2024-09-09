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AH股新聞

09/09/2024 08:33

《擴大開放》新版外資准入負面清單１１月施行，製造業限制清零

　　《經濟通通訊社９日專訊》發改委、商務部發布《外商投資准入特別管理措施（負面清單）
（２０２４年版）》，自今年１１月１日起施行。最新版的外資准入負面清單限制措施由３１條
減至２９條，刪去了製造業最後２條外資准入限制措施，包括「出版物印刷須由中方控股」，以
及「禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、煅等炮製技術的應用及中成藥保密處方產品的生產」，由
此製造業領域外資准入限制措施實現「清零」。
　
＊推動服務業擴大開放是接下來的重點＊
　
　　發改委有關負責人就《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（２０２４年版）》答記者
問時表示，本次修訂全面取消了製造業領域限制措施，未來在服務業領域擴大開放方面將會同有
關部門持續推動服務業擴大開放，努力實現外資不僅可以「進得來」，而且能夠「發展好」。
　　商務部有關負責人也談到，推動服務業的有序擴大開放是接下來工作的重點，包括電信、教
育、醫療等領域。這些領域的開放，能吸引更多全球優質資源、技術和資金，不僅能給中國百姓
提供更豐富的、高品質的選擇，也能給全球投資者帶來巨大的商機。
　　據悉，發改委正在研究修訂鼓勵外商投資產業目錄，重點方向之一就是繼續增加服務業條目
，引導更多外資投向服務業領域。（ｌｃ）　

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