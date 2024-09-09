《中國要聞》螞蟻數科：目標年內實現盈虧平衡，上市沒有時間表

《經濟通通訊社９日專訊》螞蟻數科ＣＥＯ趙聞飆日前在上海舉行的外灘大會期間接受媒體

採訪時表示，今年的目標是實現盈虧平衡，希望成為一家不虧錢的ＡＩ公司。對於上市計劃，趙

聞飆指，目前沒考慮過上市時間表，可能還需要一年的時間，視業務情況再給出上市具體計劃。

螞蟻集團在今年３月進行組織架構調整，將螞蟻國際、數據庫ＯｃｅａｎＢａｓｅ、螞蟻數科拆

分為三個獨立子公司。其中螞蟻數科的主要業務包括平台和軟件層的金融雲、ＡＩ企業服務、區

塊鏈服務三個板塊。

趙聞飆表示，螞蟻數科獨立後商業化是重點，今年以來客戶數較去年增長了３５％，營收增

長率相較去年翻倍。未來２－３年營收預計將是幾倍的增長。

從各項業務來看，目前雲平台和軟件層的收入仍佔螞蟻數科營收大頭。其中，出海是一個重

要的發展方向。螞蟻數科副總裁余濱表示，螞蟻數科已經開始在海外市場建立研發、市場拓展團

隊，以本地化的產品服務本地。

此外，螞蟻數科ＡＩ和區塊鏈兩塊業務則處於起步階段。ＡＩ業務包括ＡＩ標注、審核、數

據合成，以及營銷、政務、服務、教育等行業的ＡＩ企業服務；區塊鏈業務主要是設備區塊鏈平

台「螞蟻鏈」，螞蟻數科稱，目前已有１２００萬台設備在螞蟻鏈上登記。（ｌｃ）

