《中國要聞》中消協發布提示：警惕職業閉店行為，務必簽書面合同

《經濟通通訊社９日專訊》今年以來，早教、健身等預付式消費領域出現的「職業閉店人」

侵害消費者權益問題受到社會關注。中國消費者協會（以下簡稱「中消協」）今日發布消費提示

，提醒消費者警惕職業閉店行為。



＊務必簽書面合同，留證再投訴＊



中消協建議，預付式消費需謹慎決定、量力而行。結合商家信譽、商品服務質量等信息貨比

三家，謹慎做出決定。

此外，預付式消費務必簽署書面合同。盡量避免一次性大額充值，妥善留存發票、收據、與

經營者溝通記錄等憑證。

若遇有閉店操作，先留證再投訴。如果發現商家停業、關門、跑路、失聯並且具有職業閉店

行為特徵，建議消費者收集相關證據，向當地消協組織或者有關行政部門投訴。



＊職業閉店人專門策劃閉店方案＊



中消協介紹，職業閉店人是指專門為經營不善尤其是採取預付費經營模式的經營者，策劃閉

店方案，實施閉店行為，並處理經營者遺留維權糾紛的群體。

職業閉店人的一般操作是，在明知經營不善即將關門的情況下，聯合經營者開展低價促銷充

值，吸收更多預付資金並挪用轉移；

再將原來的法定代表人變更為其他沒有實際償債能力的人，使原法定代表人「套現走人」，

脫離原法律關係；

最後一夜之間關門歇業，原經營者失聯不見，由職業閉店人接手消費投訴、各類訴訟等事項

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