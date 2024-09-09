《ＡＩ熱潮》《ＡＩ安全治理框架》發布，分四板塊提供技術指引

《經濟通通訊社９日專訊》全國網絡安全標準化技術委員會今日正式發布《人工智能安全治

理框架》（以下簡稱《框架》）１﹒０版。

《框架》主要分為４個板塊，包括人工智能安全治理原則、安全風險、技術應對與綜合治理

措施、安全開發應用指引。

第一板塊是治理原則，闡述了人工智能安全治理的理念和原則，提出了「包容審慎、確保安

全，風險導向、敏捷治理，技管結合、協同應對，開放合作、共治共享」等原則。

第二板塊對人工智能可能面臨的安全風險進行了梳理和歸類，包括內生安全風險和應用安全

風險。內生安全風險包括偏見歧視、訓練數據被投「毒」等風險；應用安全風險包括用於違法犯

罪活動，加劇「信息繭房」等風險。

第三板塊針對不同類型的安全風險，從技術、管理兩方面提出防範應對措施，包括安全開發

運維、輸出內容標識、安全防護機制、最終用途追溯等技術手段。

第四板塊提出人工智能安全開發應用指引，明確人工智能模型算法研發者、服務提供者、重

點領域使用者和社會公眾等不同主體，分別提出人工智能安全指引規範。

據了解，《框架》為促進人工智能健康發展和規範應用，提供了基礎性、框架性技術指南，

推動各方就人工智能安全治理達成共識，促進人工智能安全有序發展。（ｊｑ）

