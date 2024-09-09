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AH股新聞

09/09/2024 17:55

《ＡＩ熱潮》《ＡＩ安全治理框架》發布，分四板塊提供技術指引

　　《經濟通通訊社９日專訊》全國網絡安全標準化技術委員會今日正式發布《人工智能安全治
理框架》（以下簡稱《框架》）１﹒０版。
　　《框架》主要分為４個板塊，包括人工智能安全治理原則、安全風險、技術應對與綜合治理
措施、安全開發應用指引。
　　第一板塊是治理原則，闡述了人工智能安全治理的理念和原則，提出了「包容審慎、確保安
全，風險導向、敏捷治理，技管結合、協同應對，開放合作、共治共享」等原則。
　　第二板塊對人工智能可能面臨的安全風險進行了梳理和歸類，包括內生安全風險和應用安全
風險。內生安全風險包括偏見歧視、訓練數據被投「毒」等風險；應用安全風險包括用於違法犯
罪活動，加劇「信息繭房」等風險。
　　第三板塊針對不同類型的安全風險，從技術、管理兩方面提出防範應對措施，包括安全開發
運維、輸出內容標識、安全防護機制、最終用途追溯等技術手段。
　　第四板塊提出人工智能安全開發應用指引，明確人工智能模型算法研發者、服務提供者、重
點領域使用者和社會公眾等不同主體，分別提出人工智能安全指引規範。
　　據了解，《框架》為促進人工智能健康發展和規範應用，提供了基礎性、框架性技術指南，
推動各方就人工智能安全治理達成共識，促進人工智能安全有序發展。（ｊｑ）

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