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AH股新聞

09/09/2024 11:33

《Ａ股行情》通縮憂慮增，滬綜指半日跌０﹒９％能源、消費股領跌

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國８月份ＣＰＩ同比漲幅０﹒６％低於預期，ＰＰＩ同比降幅
擴至１﹒８％，顯示通縮憂慮揮之不去，實現全年經濟成長目標更添壓力。市場分析認為當局財
政政策立場需更加積極，以防止通縮預期變得根深蒂固。
　　今日滬深股市小幅低開，盤中滬綜指跌超１％，再創今年２月以來新低。滬指半日跌
０﹒９２％，報２７４０﹒３７點；深成指亦跌０﹒７４％，創業板軟０﹒２３％。石油煤炭等
能源股、家電白酒等消費股跌幅居前。
　　成交疲弱，兩市半日交易額３３８９億元（人民幣．下同），較上日（６日）同時段成交回
落１１３億元或３﹒２％。
　
＊三桶油半日均跌逾３％＊
　
　　美國８月非農就業數據不及預期，上周五收盤時，布蘭特原油價格周線下跌１０％，創下
２０２１年１２月以來最低水平，而ＷＴＩ原油價格周線下跌８％，創２０２３年６月以來的最
低收盤價。
　　經濟衰退與需求回落的預期升溫，Ａ股能源板塊續回調，石油板塊半日跌近２﹒９％，煤炭
板塊挫３％。三桶油續弱，中國海油（滬：６００９３８）半日挫逾４％，中國石油
（滬：６０１８５７）跌３﹒１％，中國石化（滬：６０００２８）跌３％。煤炭方面，兗礦能
源（滬：６００１８８）跌５﹒４％，平煤股份（滬：６０１６６６）跌４﹒３％，中煤能源
（滬：６０１８９８）跌４﹒２％。
　　８月ＣＰＩ升幅不如預期，意味著消費者延後消費。家電指數半日跌１﹒７％，白酒板塊跌
約１﹒５％。具體來看，小熊電器（深：００２９５９）跌３﹒７％，海信家電
（深：０００９２１）及石頭科技（滬：６８８１６９）均跌３％，美的集團
（深：０００３３３）由於Ｈ股折讓２０﹒９％至２５％上市，Ａ股半日跌２﹒４％。（ｒｙ）

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