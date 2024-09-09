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AH股新聞

09/09/2024 15:07

《Ａ股行情》滬指收挫１﹒０６％再創２月以來低，醫療保健逆勢漲

　　《經濟通通訊社９日專訊》內地８月ＣＰＩ、ＰＰＩ數字顯示通縮風險增，完成全年經濟目
標面臨壓力。Ａ股續走弱，滬綜指盤中一度低見２７２６﹒９７點，刷新２月以來新低。工程機
械、石油、煤炭等領跌，醫療、民營醫院板塊逆勢上漲。
　　滬綜指全日跌幅１﹒０６％，收報２７３６﹒４９點，二連跌；深成指收跌０﹒８３％，創
業板指則升０﹒０６％。股市交投仍在冰點，兩市全日成交５１８６億元（人民幣．下同），按
日減少４﹒４％。
　
＊醫療領域擴大開放，醫藥股強勢＊
　
　　商務部、衞健委、國家藥監局８日發布《關於在醫療領域開展擴大開放試點工作的通知》，
擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院。通
知還明確了在生物技術領域的開放舉措，包括在北京自貿區、上海自貿區、廣東自貿區和海南自
貿港允許外商投資企業從事人體幹細胞、基因診斷與治療技術開發和技術應用，以用於產品註冊
上市和生產。
　　行業人士認為，隨著政策持續開放，未來或許有更多的外籍和港澳台醫生在境內開辦醫療機
構，給當地醫療市場帶去活力。醫療保健、民營醫院板塊逆勢上升，盈康生命
（深：３００１４３）、海南海藥（深：０００５６６）、濟民健康（滬：６０３２２２）及國
際醫學（深：０００５１６）等多股升停。
　
＊大摩二度調降油價預估，三桶油續挫＊
　
　　主要產油國組織ＯＰＥＣ＋推遲增產計劃，加上颶風迫近美國墨西哥灣，國際油價今日亞洲
時段小幅反彈，但上周五（６日）公布的美國非農就業數據引發人們對經濟前景的憂慮，市場仍
擔心中美對原油需求減慢，摩根士丹利數周來第二次下調油價預測。
　　大摩分析師報告顯示，因需求挑戰加劇，而供應依然充足，布將蘭特油價第四季度平均價格
降為每桶７５美元；此前對１０月－１２月的油價預測為８０美元。上個月，大摩才將油價預期
較之前的８５美元下調。該行對明年大部分時間的預測也略有下降。
　　Ａ股石油股跌足一日，三桶油續弱，中國海油（滬：６００９３８）全日跌３﹒６％，中國
石化（滬：６０００２８）收挫３﹒３％，中國石油（滬：６０１８５７）跌２﹒７％，其他跌
幅較大的有：新潮能源（滬：６００７７７）跌３﹒３％，海油發展（滬：６００９６８）跌
２﹒９％，上海石化（滬：６００６８８）、中海油服（滬：６０１８０８）及海油工程
（滬：６００５８３）均跌約２％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３１９２﹒９５　－１﹒１９　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２７３６﹒４９　－１﹒０６　　　　２３６６﹒０６　　
　　上證Ａ股指數　　２８６７﹒９１　－１﹒０６　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８０６３﹒２７　－０﹒８３　　　　２８２０﹒３１　　
　　深圳創業板指數　１５３９﹒０４　＋０﹒０６　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２２９﹒２６　　－１﹒３０　　　　　１﹒４７　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０５０﹒８６　－１﹒４７　　　　　０﹒４２　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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