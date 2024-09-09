《海納智見－荀玉根》港股盈利增速持續回升

《海納智見》８月港股整體收漲，主要源於降息預期改善海外流動性，疊加龍頭業績強勁、
國內政策發力。往後看，隨著港股上市公司中報披露接近尾聲，公司基本面或成為下一階段影響
股價走勢的核心因素。截至２４╱０９╱０２，共有２３５６家港股上市公司披露２４年中報，
按數量計算的披露率達８９％，本篇對港股中報進行分析，為投資者提供參考。
市場回顧：８月全球主要股指多數上漲，港股、美股漲幅居前。Ａ股方面滬深３００指數８
月累計跌幅╱最大跌幅為－３﹒５％╱－５﹒２％，創業板指為－６﹒４％╱－１０﹒８％；港
股方面恆生指數為３﹒７％╱１０﹒７％，恆生科技指數為１﹒２％╱１０﹒５％；美股方面標
普５００指數為２﹒３％╱１０﹒４％，納斯達克指數為０﹒６％╱１４﹒７％；其他市場，德
國ＤＡＸ為２﹒２％╱１１﹒４％，英國富時１００為０﹒１％╱６﹒３％，法國ＣＡＣ４０為
１﹒３％╱９﹒４％，日經２２５指數為－１﹒２％╱－１９﹒７％。從行業表現看，８月港股
漲幅前三行業為房地產（５﹒４％）、金融（４﹒３％）、電信服務（３﹒２％），跌幅居前行
業為日常消費（－３﹒６％）、材料（－３﹒３％）、能源（－３﹒１％）；８月美股漲幅前三
行業為金融（１０﹒６％）、房地產（３﹒９％）、可選消費（２﹒９％），下跌行業為能源（
－１﹒４％）、材料（－０﹒１％）。
２４Ｈ１港股歸母淨利潤累計同比延續回升。淨利潤方面，從累計同比角度看，上半年港股
淨利潤增速延續回升趨勢，２４Ｈ１╱２０２３全部港股歸母淨利潤累計同比分別為６﹒２％╱
３﹒９％；從半年度同比角度看，上半年港股盈利增速明顯回落，２４Ｈ１╱２０２３港股歸母
淨利半年度同比分別為６﹒２％╱１３﹒６％。營收方面，從累計同比角度看，上半年港股營收
增速繼續探底，２４Ｈ１╱２０２３全部港股營業收入累計同比分別為２﹒３％╱４﹒５％，處
於０６年以來從低到高１７％的分位水準，；從半年度同比角度看，上半年港股營收增速環比回
落，環比降幅較２３年下半年略高，２４Ｈ１╱２０２３港股營收半年度同比為２﹒３％╱
３﹒０％。展望未來，隨著三中全會以及政治局會議後一系列穩增長政策出臺落地，經濟有望逐
步修復，預計下半年港股盈利增速有望繼續回升。
２４Ｈ１全部港股ＲＯＥ小幅上升至６﹒９％，淨利率改善是主因。全部港股２４Ｈ１╱
２０２３ＲＯＥ（ＴＴＭ，整體法，下同）為６﹒９％╱６﹒８％，目前處於０６年以來從低到
高１７％的低分位水準。隨著下半年盈利增速回升，我們預計港股ＲＯＥ有望維持改善。根據杜
邦公式拆解ＲＯＥ可以發現，淨利率改善是２４Ｈ１港股ＲＯＥ小幅回升的主要原因。具體而言
：（１）上半年淨利潤率較２３年有所回升，顯示港股盈利能力持續修復。（２）上半年港股資
產周轉率繼續回落，表明當前經濟活躍度仍有改善空間。（３）上半年港股槓桿率較２３年基本
持平，說明港股企業負債壓力穩定。
２４Ｈ１港股資訊技術和能源材料盈利改善明顯，醫藥、地產盈利惡化。從業績增速來看，
資訊技術和可選消費板塊盈利增速最靠前，材料、資訊技術和能源板塊盈利改善幅度最顯著。從
盈利能力來看，上半年港股多數行業ＲＯＥ回升，其中可選消費、日常消費和能源板塊ＲＯＥ絕
對水準最高，可選消費、日常消費和資訊技術板塊ＲＯＥ改善幅度最大。
風險提示：美聯儲降息不及預期，國內經濟修復不及預期。
《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》
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