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AH股新聞

09/09/2024 09:52

《Ａ股焦點》官媒籲降存量房貸利率，萬科銷量跌幅擴，Ａ股挫２％

　　《經濟通通訊社９日專訊》住建部旗下媒體《中國房地產報》日前發布社評建議，金融部門
可適當對邊際存量貸款利率作出科學調整。社評強調，「非常時期，當用非常之策」，改變市場
預期，就能用時間換空間，早日走出需求不足的局面。
　　另邊廂，萬科（０２２０２）（深：０００００２）上周五公布的數據顯示房企銷情延續疲
軟走勢。萬科８月實現合同銷售金額１７２﹒４億元（人民幣．下同），同比下降２４％，降幅
大於７月的１３％％；１－８月累計實現合同銷售金額１６３７﹒８億元，同比跌逾３４％。此
外，彭博根據萬科財報計算得出，由於一年內到期的長債激增，萬科６月末約有１２０億元的短
期再融資缺口。這是萬科自２０１４年以來，現金餘額首次無法覆蓋一年內到期的有息債務。而
銷售下滑可能會危及萬科２０２５年和２０２６年的償付能力。
　　今早地產股走跌，萬科Ａ跌１﹒９％，京能置業（滬：６００７９１）挫３﹒６％，新城控
股（滬：６０１１５５）軟２﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒２％，格力地產
（滬：６００１８５）、招商蛇口（深：００１９７９）、綠地控股（滬：６００６０６）等紛
紛下挫。（ｒｙ）

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