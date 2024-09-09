《Ａ股焦點》官媒籲降存量房貸利率，萬科銷量跌幅擴，Ａ股挫２％

《經濟通通訊社９日專訊》住建部旗下媒體《中國房地產報》日前發布社評建議，金融部門

可適當對邊際存量貸款利率作出科學調整。社評強調，「非常時期，當用非常之策」，改變市場

預期，就能用時間換空間，早日走出需求不足的局面。

另邊廂，萬科（０２２０２）（深：０００００２）上周五公布的數據顯示房企銷情延續疲

軟走勢。萬科８月實現合同銷售金額１７２﹒４億元（人民幣．下同），同比下降２４％，降幅

大於７月的１３％％；１－８月累計實現合同銷售金額１６３７﹒８億元，同比跌逾３４％。此

外，彭博根據萬科財報計算得出，由於一年內到期的長債激增，萬科６月末約有１２０億元的短

期再融資缺口。這是萬科自２０１４年以來，現金餘額首次無法覆蓋一年內到期的有息債務。而

銷售下滑可能會危及萬科２０２５年和２０２６年的償付能力。

今早地產股走跌，萬科Ａ跌１﹒９％，京能置業（滬：６００７９１）挫３﹒６％，新城控

股（滬：６０１１５５）軟２﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒２％，格力地產

（滬：６００１８５）、招商蛇口（深：００１９７９）、綠地控股（滬：６００６０６）等紛

紛下挫。（ｒｙ）

