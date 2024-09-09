《神州債市》官媒：人行賣債是逐步回收市場部分中長期流動性

《經濟通通訊社９日專訊》中國人民銀行持有的特別國債「２４續作特別國債０１」上周四

（５日）在銀行間市場首現賣單，有２筆成交，成交收益率分別為２﹒１２５％和

２﹒１３１４％，翌日（６日）該隻債券全天成交筆數更達３１筆，成交收益率在２﹒１２５％

與２﹒１６９９％之間。《上海證券報》發表分析文章指出，一隻本應躺在人行帳上的債券卻出

現了在市場上，市場參與者應該對此給予足夠的重視。

文章指出，該隻債券是人行８月２９日買入的４０００億元（人民幣．下同）特別國債中的

一隻品種，當日人行公告稱，其以數量招標方式進行了公開市場業務現券買斷交易，從公開市場

業務一級交易商買入４０００億元特別國債，其中有３０００億元的「２４到期續作國債０１」

和１０００億元的「２４到期續作國債０２」。８月３０日，人行發布國債買賣業務公告稱，

２０２４年８月人行向部分公開市場業務一級交易商買入短期限國債並賣出長期限國債，全月淨

買入債券面值為１０００億元。

文章認為，鑑於當前利率水平已觸及關鍵點位，預計人行將不會放鬆對市場的調控力度。人

行很有可能在９月的近幾個交易日內，再次在二級市場進行了國債買賣操作，繼續執行買短期賣

長期的策略，以向大型商業銀行提供短期流動性支持。與此同時，持續賣出接近關鍵點位的長債

也是在逐步回收市場部分中長期流動性。

９月作為跨季月份，資金面不穩定性通常較高，而此次資金面波動比預期來得更早一些，實

際上，從月初就開始顯現邊際收斂的傾向。四季度很快就要到來，政府債發行加速在即，債市波

動風險可能加劇。（ｓｌ）

