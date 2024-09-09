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AH股新聞

09/09/2024 14:16

【數據解讀】機構：中國財政政策需更積極，以防通縮預期根深蒂固

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，８月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲
０﹒６％，漲幅略低於預期的０﹒７％，但創六個月新高。同期全國工業生產者出廠價格
（ＰＰＩ）同比下降１﹒８％，降幅大於預期的１﹒４％，並創四個月低位。
　　保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，通貨緊縮仍是中國經濟的一大風險，中
國財政政策立場需要更加積極，以防止通縮預期變得根深蒂固。
　
＊仲量聯行龐溟：應續提振消費擴大內需＊
　
　　仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，在高溫多雨等極端天氣因素擾動下，ＣＰＩ同比
漲幅雖慢於預期，但仍連續六個月同比上漲且已連續兩個月保持加速上漲態勢。不過，考慮到
ＣＰＩ在環比季節性上漲的形態之外，除食品煙酒類價格之外的其他七大類價格環比已呈現「兩
平五降」的疲弱情勢，下一階段仍應以提振消費為重點擴大國內需求，挖掘內需潛力，增強經濟
回升向好態勢。
　　龐溟並認為，ＰＰＩ表現差於上月和預期，說明在內需不足、地產磨底拖累、專項債形成實
物工作量進度滯後和國際大宗商品價格下降等多重壓力夾擊下，ＰＰＩ同比下行壓力仍較大。
（ｓｌ）

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