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AH股新聞

09/09/2024 14:23

【數據解讀】ＩＮＧ：非食品價格同比恐將轉負，需新措施刺激消費

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，８月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲
０﹒６％，漲幅略低於預期的０﹒７％，但創六個月新高；環比則升０﹒４％；扣除食品和能源
價格的核心ＣＰＩ同比升０﹒３％，創近三年半最低水平。同期全國工業生產者出廠價格
（ＰＰＩ）同比下降１﹒８％，降幅大於預期的１﹒４％，並創四個月低位；環比則降０﹒７％
，創１４個月最大降幅。
　　ＩＮＧ大中華區首席經濟學家宋林表示，儘管ＣＰＩ略有上升，但通脹仍然非常低迷。數據
顯示，疲軟的消費勢頭開始轉化為不同領域的通縮壓力。８月食品價格同比是２０２２年６月以
來首次同比正增長，未來數月在基數效應支撐下料能維持正值；非食品價格更令人憂心，８月同
比僅升０﹒２％，為２０２３年７月以來最低水平。若沒有新的刺激措施提振消費，非食品價格
同比在接下來幾個月可能滑向負值。
　
＊宋林：人行或底前降息至少一次＊
　
　　宋林並認為，就貨幣政策而言，中國央行在未來數月進一步放寬政策來支持經濟增長應當沒
有阻礙，預計年底前至少有一次降息；若美國降息幅度超出市場預期，中國降息次數可能更多。
（ｓｌ）

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