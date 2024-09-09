《Ａ股焦點》鹽湖股份升逾２％，中國五礦與控股股東組新公司入股

《經濟通通訊社９日專訊》中國五礦集團有限公司（下稱「中國五礦」）今日在微信公眾號

發文稱，中國五礦及所屬子企業與青海省國資委、青海省國有資產投資管理有限公司（下稱「青

海國投」）在西寧簽署協議，擬共同組建「中國鹽湖工業集團有限公司」（下稱「中國鹽湖集團

」）。交易完成後，青海國資旗下青海鹽湖工業股份有限公司（深：０００７９２）（下稱「鹽

湖股份」）控股股東將由青海國投變更為中國鹽湖集團，實際控制人將由青海省國資委變更為中

國五礦。

鹽湖股份周日（８日）已表示，為打造世界級鹽湖產業集團，青海國資委、青海國投與中國

五礦擬共同組建中國鹽湖集團，同時，中國鹽湖集團擬以１３５﹒６億元人民幣購買佔公司總股

本逾一成的股份，成為其控股股東。

鹽湖股份股價今早一度漲逾８％，現升２﹒４％，報１５﹒０７元人民幣。



＊加快「走出去」，加強中國鉀鋰資源保障能力＊



中國五礦有關負責人表示，中國鹽湖集團組建後，將立足青海省獨具優勢的鹽湖資源，充分

發揮中國五礦在產業、人才、技術、管理等方面優勢，全面提升資源綜合開發利用水平，加快「

走出去」步伐，實現鹽湖資源綠色高效循環開發，加強中國鉀鋰資源的保障能力。組建後的中國

鹽湖集團將致力於成為世界一流的鹽湖產業集團，通過技術創新引領產業創新，帶動世界級鹽湖

產業基地的建設和發展。鹽湖股份擁有鉀、鋰資源量位列國內鹽湖第一、世界鹽湖前列。

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