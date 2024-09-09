《華為動向》華為三折疊手機吸引近３００萬人預約，炒價已近６萬

《經濟通通訊社９日專訊》華為三折疊手機Ｍａｔｅ ＸＴ非凡大師於上周六（７日）中午

１２時０８分起在華為商城、授權電商等開放預約，毋須訂金，售價亦尚未公布，但截至今日下

午３時０６分，華為商城顯示該產品預約人數已達２９１﹒７萬。

市場預計，華為Ｍａｔｅ ＸＴ非凡大師售價將高於２萬元（人民幣．下同），成為華為「

史上最貴」手機。一些黃牛未有貨已經先開炒。內媒《極目新聞》引述二手電商平台一名賣家指

，Ｍａｔｅ ＸＴ非凡大師售價以發售當日的價格為準，「現在報不了價格，但預計至少比官方

價溢價１萬元」。《搜狐科技》更發現，部分交易平台上Ｍａｔｅ ＸＴ非凡大師的價格已被炒

上５﹒８９元，而且炒價還有進一步上升的趨勢。

還有內媒引述有知情人士指出，華為舉行發布會前對新品手機嚴格保密，已經到達門店的新

品手機箱子上更貼有封條和警示，寫著「發布會召開前，未經授權禁止開啟，提前拆封罰款５０

萬元起！具體開啟時間要以華為官方通知為準」。

華為將於明日下午２時３０分舉行發布會發布Ｍａｔｅ ＸＴ非凡大師等新產品，２０日（

下周五）上午１０時０８分正式開售。蘋果ｉＰｈｏｎｅ １６系列則將於明日凌晨１時發布，

發售時間有待官方公布，市場預計也將是２０日。（ｓｌ）

