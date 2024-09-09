【數據解讀】統計局：高溫多雨推升鮮菜鮮果價，ＣＰＩ同環比續漲

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２４年８月，全國居民消費價格

（ＣＰＩ）同比上漲０﹒６％，漲幅較上月擴大０﹒１個百分點，略低於預期的漲０﹒７％，但

創６個月新高。同期ＣＰＩ環比則上漲０﹒４％，漲幅回落０﹒１個百分點。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，８月受高溫多雨天氣等因素影響，全國

ＣＰＩ環比季節性上漲，同比漲幅繼續擴大。

從同比看，食品價格由上月持平轉為上漲２﹒８％，影響ＣＰＩ同比上漲約０﹒５１個百分

點。食品中，鮮菜價格上漲２１﹒８％，漲幅比上月擴大１８﹒５個百分點；鮮果價格由上月下

降４﹒２％轉為上漲４﹒１％；豬肉價格上漲１６﹒１％，受上年同期對比基數較高影響，漲幅

比上月回落４﹒３個百分點。非食品價格上漲０﹒２％，漲幅比上月回落０﹒５個百分點，影響

ＣＰＩ同比上漲約０﹒１３個百分點。服務價格上漲０﹒５％，漲幅回落０﹒１個百分點。

從環比看，食品價格上漲３﹒４％，漲幅比上月擴大２﹒２個百分點，影響ＣＰＩ環比上漲

約０﹒６０個百分點。食品中，受夏季高溫及局地強降雨天氣等因素影響，鮮菜、鮮菌、鮮果和

雞蛋價格分別上漲１８﹒１％、９﹒８％、３﹒８％和３﹒３％，合計影響ＣＰＩ環比上漲約

０﹒４９個百分點；生豬產能去化疊加看漲預期偏強，豬肉價格上漲７﹒３％，影響ＣＰＩ環比

上漲約０﹒１０個百分點。非食品價格由上月上漲０﹒４％轉為下降０﹒３％，影響ＣＰＩ環比

下降約０﹒２４個百分點，其中飛機票和旅遊價格分別季節性下降５﹒１％和０﹒７％。

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