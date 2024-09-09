  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

09/09/2024 10:05

【數據解讀】統計局：高溫多雨推升鮮菜鮮果價，ＣＰＩ同環比續漲

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２４年８月，全國居民消費價格
（ＣＰＩ）同比上漲０﹒６％，漲幅較上月擴大０﹒１個百分點，略低於預期的漲０﹒７％，但
創６個月新高。同期ＣＰＩ環比則上漲０﹒４％，漲幅回落０﹒１個百分點。
　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，８月受高溫多雨天氣等因素影響，全國
ＣＰＩ環比季節性上漲，同比漲幅繼續擴大。
　　從同比看，食品價格由上月持平轉為上漲２﹒８％，影響ＣＰＩ同比上漲約０﹒５１個百分
點。食品中，鮮菜價格上漲２１﹒８％，漲幅比上月擴大１８﹒５個百分點；鮮果價格由上月下
降４﹒２％轉為上漲４﹒１％；豬肉價格上漲１６﹒１％，受上年同期對比基數較高影響，漲幅
比上月回落４﹒３個百分點。非食品價格上漲０﹒２％，漲幅比上月回落０﹒５個百分點，影響
ＣＰＩ同比上漲約０﹒１３個百分點。服務價格上漲０﹒５％，漲幅回落０﹒１個百分點。
　　從環比看，食品價格上漲３﹒４％，漲幅比上月擴大２﹒２個百分點，影響ＣＰＩ環比上漲
約０﹒６０個百分點。食品中，受夏季高溫及局地強降雨天氣等因素影響，鮮菜、鮮菌、鮮果和
雞蛋價格分別上漲１８﹒１％、９﹒８％、３﹒８％和３﹒３％，合計影響ＣＰＩ環比上漲約
０﹒４９個百分點；生豬產能去化疊加看漲預期偏強，豬肉價格上漲７﹒３％，影響ＣＰＩ環比
上漲約０﹒１０個百分點。非食品價格由上月上漲０﹒４％轉為下降０﹒３％，影響ＣＰＩ環比
下降約０﹒２４個百分點，其中飛機票和旅遊價格分別季節性下降５﹒１％和０﹒７％。
（ｓｌ）

【你點睇】有健身中心宣布全線暫時結業，議員指巨額預繳式長約並不合理，你日後若「入會」會更留意邊方面？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行逆市加存息，邊間仍有4厘？

08/09/2024 10:55

貨幣攻略

德國選舉 | 德國極右黨東部選舉崛起，前東德抑鬱知多少

04/09/2024 18:51

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金