【數據解讀】統計局：高溫多雨推升鮮菜鮮果價，ＣＰＩ同環比續漲

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２４年８月，全國居民消費價格
（ＣＰＩ）同比上漲０﹒６％，漲幅較上月擴大０﹒１個百分點，略低於預期的漲０﹒７％，但
創６個月新高。同期ＣＰＩ環比則上漲０﹒４％，漲幅回落０﹒１個百分點。
國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，８月受高溫多雨天氣等因素影響，全國
ＣＰＩ環比季節性上漲，同比漲幅繼續擴大。
從同比看，食品價格由上月持平轉為上漲２﹒８％，影響ＣＰＩ同比上漲約０﹒５１個百分
點。食品中，鮮菜價格上漲２１﹒８％，漲幅比上月擴大１８﹒５個百分點；鮮果價格由上月下
降４﹒２％轉為上漲４﹒１％；豬肉價格上漲１６﹒１％，受上年同期對比基數較高影響，漲幅
比上月回落４﹒３個百分點。非食品價格上漲０﹒２％，漲幅比上月回落０﹒５個百分點，影響
ＣＰＩ同比上漲約０﹒１３個百分點。服務價格上漲０﹒５％，漲幅回落０﹒１個百分點。
從環比看，食品價格上漲３﹒４％，漲幅比上月擴大２﹒２個百分點，影響ＣＰＩ環比上漲
約０﹒６０個百分點。食品中，受夏季高溫及局地強降雨天氣等因素影響，鮮菜、鮮菌、鮮果和
雞蛋價格分別上漲１８﹒１％、９﹒８％、３﹒８％和３﹒３％，合計影響ＣＰＩ環比上漲約
０﹒４９個百分點；生豬產能去化疊加看漲預期偏強，豬肉價格上漲７﹒３％，影響ＣＰＩ環比
上漲約０﹒１０個百分點。非食品價格由上月上漲０﹒４％轉為下降０﹒３％，影響ＣＰＩ環比
下降約０﹒２４個百分點，其中飛機票和旅遊價格分別季節性下降５﹒１％和０﹒７％。
（ｓｌ）
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