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AH股新聞

09/09/2024 10:05

【數據解讀】統計局：汽車製造等８行業價格下降拉大ＰＰＩ降幅

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２４年８月，全國工業生產者出廠價格
（ＰＰＩ）同比下降１﹒８％，遜於預期的下降１﹒４％，降幅較上月擴大１個百分點，並創四
個月最低。８月ＰＰＩ環比則下降０﹒７％，降幅亦較上月擴大０﹒５個百分點。
　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，８月受市場需求不足及部分國際大宗商品
價格下行等因素影響，全國ＰＰＩ環比、同比均下降。
　　從同比看，生產資料價格下降２﹒０％，降幅擴大１﹒３個百分點；生活資料價格下降
１﹒１％，降幅擴大０﹒１個百分點。主要行業中，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降
８﹒０％，非金屬礦物製品業價格下降５﹒１％，農副食品加工業價格下降４﹒０％，石油和天
然氣開採業價格下降３﹒３％，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降３﹒０％，電氣機械和器材
製造業價格下降３﹒０％，汽車製造業價格下降２﹒２％，化學原料和化學制品製造業價格下降
１﹒２％，上述８個行業合計影響ＰＰＩ同比下降約１﹒４７個百分點，對ＰＰＩ的下拉作用比
上月擴大０﹒７４個百分點。
　　從環比看，生產資料價格下降１﹒０％，降幅擴大０﹒７個百分點；生活資料價格連續兩個
月持平。高耗能行業價格下降是ＰＰＩ環比下降的主要原因，其中黑色金屬冶煉和壓延加工業價
格下降４﹒４％，有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降２﹒３％，石油煤炭和其他燃料加工業價
格下降２﹒０％。部分技術密集型行業價格上漲，其中飛機製造價格上漲２﹒１％，工業機器人
製造價格上漲０﹒８％，計算機整機製造價格上漲０﹒４％。（ｓｌ）

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