【ＦＯＣＵＳ】ＰＰＩ連縮ＣＰＩ續漲，改善內需臨兩絆脚石

【ＦＯＣＵＳ】銅、原油、鐵礦石哀嚎遍野之際，中國８月工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）

跌幅再擴大，錄連續２３個月收縮。居民消費價格（ＣＰＩ）續「正值以上，１％未滿」，６個

月「新高」背後，飛漲的蔬果、豬肉，對比冷清的白酒、月餅，折射需求冷暖的複雜信號，更有

居民收入、地方財政的漣漪效應。



＊熱炒資源股齊跌落神壇＊



國家統計局周一（９日）公布，８月ＰＰＩ按年跌１﹒８％（預期：－１﹒４％），降幅更

較上月擴大１個百分點，呼應較早時８月官方製造業ＰＭＩ在收縮區間愈跌愈深。就在數據公布

同日，國際鐵礦石價格錄２０２２年底以來首次失守每噸９０美元關口，反映中國房地產困境下

的鋼鐵消費低迷；近日遭高盛大幅下調２０２５年價格預測的銅價，亦再失守每噸９０００美元

關口，而「銅博士」素來被視作中國經濟周期的風向標。

中國經濟今年餘下４個月增長前景再陷不明朗，８月底熱炒的資源股齊跌落神壇，中石油

（００８５７）、中石化（００３８６）、江銅（００３５８）、神華（０１０８８）、五礦資

源（０１２０８）等齊創月低。

值得一提的是，汽車製造業出廠價格按年、按月同跌，首８月跌幅擴大至１﹒９％，超過去

年全年的跌１﹒２％。



＊地方財政恐釀二次衝擊＊



再看ＣＰＩ，按年升０﹒６％（預期：０﹒７％）相當溫和，但鮮菜價格因高溫多雨天氣按

年飆升２１﹒８％，豬肉同比升幅雖回落，按月仍漲７﹒３％，顯示出矛盾訊號：一邊是民眾精

打細算於「百物騰貴」，另一邊則是商家苦苦掙扎於通縮邊緣。

就在周末，央媽前掌門易綱於上海外灘金融峰會罕有表示，當前應把重點放在抵擋通貨緊縮

的壓力上，「如果你看名義國內生產總值（ＧＤＰ），它是正值，但你還需要看人們的收入和稅

收收入。」此似道出改善內需的兩大絆脚石－－樓市財富效應消退，以及地方財政風雨飄搖；前

者加劇居民消費降級、積谷防饑，後者恐醞釀對經濟的第二次衝擊。

數據就顯示，上半年國有土地出讓收入跌１８﹒３％至１﹒５萬億元，非稅收入卻按年勁增

１１﹒７％至２﹒１８萬億元。排除盤活存量資產的正面效應，地方以更多的罰沒、更嚴的稅收

來填補土地財政空白，對連續２３個收縮的ＰＰＩ及增長前景效用幾何？值得警惕。

