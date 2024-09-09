  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

09/09/2024 14:05

【ＦＯＣＵＳ】ＰＰＩ連縮ＣＰＩ續漲，改善內需臨兩絆脚石

　　【ＦＯＣＵＳ】銅、原油、鐵礦石哀嚎遍野之際，中國８月工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）
跌幅再擴大，錄連續２３個月收縮。居民消費價格（ＣＰＩ）續「正值以上，１％未滿」，６個
月「新高」背後，飛漲的蔬果、豬肉，對比冷清的白酒、月餅，折射需求冷暖的複雜信號，更有
居民收入、地方財政的漣漪效應。
　
＊熱炒資源股齊跌落神壇＊
　
　　國家統計局周一（９日）公布，８月ＰＰＩ按年跌１﹒８％（預期：－１﹒４％），降幅更
較上月擴大１個百分點，呼應較早時８月官方製造業ＰＭＩ在收縮區間愈跌愈深。就在數據公布
同日，國際鐵礦石價格錄２０２２年底以來首次失守每噸９０美元關口，反映中國房地產困境下
的鋼鐵消費低迷；近日遭高盛大幅下調２０２５年價格預測的銅價，亦再失守每噸９０００美元
關口，而「銅博士」素來被視作中國經濟周期的風向標。
　　中國經濟今年餘下４個月增長前景再陷不明朗，８月底熱炒的資源股齊跌落神壇，中石油
（００８５７）、中石化（００３８６）、江銅（００３５８）、神華（０１０８８）、五礦資
源（０１２０８）等齊創月低。
　　值得一提的是，汽車製造業出廠價格按年、按月同跌，首８月跌幅擴大至１﹒９％，超過去
年全年的跌１﹒２％。
　　
＊地方財政恐釀二次衝擊＊
　
　　再看ＣＰＩ，按年升０﹒６％（預期：０﹒７％）相當溫和，但鮮菜價格因高溫多雨天氣按
年飆升２１﹒８％，豬肉同比升幅雖回落，按月仍漲７﹒３％，顯示出矛盾訊號：一邊是民眾精
打細算於「百物騰貴」，另一邊則是商家苦苦掙扎於通縮邊緣。
　　就在周末，央媽前掌門易綱於上海外灘金融峰會罕有表示，當前應把重點放在抵擋通貨緊縮
的壓力上，「如果你看名義國內生產總值（ＧＤＰ），它是正值，但你還需要看人們的收入和稅
收收入。」此似道出改善內需的兩大絆脚石－－樓市財富效應消退，以及地方財政風雨飄搖；前
者加劇居民消費降級、積谷防饑，後者恐醞釀對經濟的第二次衝擊。
　　數據就顯示，上半年國有土地出讓收入跌１８﹒３％至１﹒５萬億元，非稅收入卻按年勁增
１１﹒７％至２﹒１８萬億元。排除盤活存量資產的正面效應，地方以更多的罰沒、更嚴的稅收
來填補土地財政空白，對連續２３個收縮的ＰＰＩ及增長前景效用幾何？值得警惕。

【你點睇】有健身中心宣布全線暫時結業，議員指巨額預繳式長約並不合理，你日後若「入會」會更留意邊方面？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行逆市加存息，邊間仍有4厘？

08/09/2024 10:55

貨幣攻略

德國選舉 | 德國極右黨東部選舉崛起，前東德抑鬱知多少

04/09/2024 18:51

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金