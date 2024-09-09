《神州債市》通縮憂慮加深，３０年、５０年國債收益率創新低

《經濟通通訊社９日專訊》中國８月ＣＰＩ、ＰＰＩ數據弱於預期繼續加深通縮憂慮，股市

則仍在持續墜落，加上政策寬鬆預期不減，基本面對債市依舊形成強力支持，中國債市收益率今

日整體下滑。不過人行賣盤仍「鎮守」在１０年國債上，機構避其鋒芒，３０年和５０年期超長

國債收益率跌幅更大，雙雙創新低。

據《路透》指出，人行持有的１０年期特別國債「２４續作特別國債０１」

（２４００１０１）今日下午３時４０分之後出現較為密集的拋盤，收益率從２﹒１５％升至

２﹒１６９％，最新為２﹒１６７５％，較上日高０﹒５個基點，成交筆數超７０筆。不過１０

年期國債活躍券２４００１１最新成交在２﹒１２％，較上日走低１﹒２５個基點，尾盤降幅反

而有所擴大。

３０年國債２３００２３最新報在日內低位２﹒２７７５％，較上日尾盤下滑２﹒１５基點

，再創新低；５０年期特別國債２４００００３最新下行１﹒５個基點至２﹒２９％，亦刷新紀

錄低點。



＊機構：債牛邏輯仍將持續，降準降息料仍受限＊



報道引述市場人士稱，９月資金面干擾因素較多，市場對降準期待依舊濃厚，但人行官員表

態降息面臨一定約束，未來抉擇時機仍要進一步觀察經濟數據以及美聯儲年內降息幅度等。當下

多頭力量依然強大，儘管在收益率低位人行仍會持續賣長買短，以維持合理的曲線斜度，但無法

改變市場的內在趨勢。

中泰證券固收研究團隊稱，在經濟基本面持續偏弱、貨幣政策寬鬆趨勢較為明確以及資產荒

的背景下，債牛邏輯仍將持續。但短期來看，長債利率進一步下行存在阻礙，原因有：人行通過

買賣國債投放「長錢」或削弱９月份降準的必要性；降息可能仍面臨掣肘；人行政策干預仍是擾

動等。

興業證券固收研究團隊談到，若９月美聯儲開啟降息周期，國內寬鬆的空間將進一步打開。

人行買賣國債對市場的影響可能大於降準，降息時點的選擇大概率「以我為主」，並與財政等其

他政策形成組合拳，美元指數的走勢與匯率的壓力可能也是考慮因素。（ｓｌ）

